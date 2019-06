Governo | La Russa | “Fico vuole rompere con Lega e formare esecutivo M5s-Pd” E attacca

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) “Roberto Fico? Lui ha un obiettivo molto preciso:qualunqueme con Salvini e con la, sperando in unM5s-Pd. Il partito dei Cinque Stelle, perché di un partito si stratta sia ben chiaro, ha molte affinità con la sinistra“. Così, ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, si esprime il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La, commentando le polemiche innescate dalle frasi del presidente della Camera sul 2 giugno. 2 giugno, tre ex Capi di Stato Maggiore disertano celebrazioni: “Pessima gestione Difesa e accuse infamanti su pensioni” Il vicepresidente del Senato aggiunge: “La frase di Fico non mi ha stupito, perché quello che ha detto fa parte di una strategia nota da tempo. Non a caso Fico non è stato chiamato al...

