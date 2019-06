Governo | Di Maio | basta attacchi a ministri M5S

Governo - Conte a Salvini e Di Maio : 'O si lavora - o mi dimetto' : Senza dubbio, un vero e proprio ultimatum quello del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte all'indirizzo dei due vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Senza tanti giri di parole, senza mezzi termini e senza utilizzare il politichese, il premier ha usato parole molto dure rivolte ai leaders politici delle due principali attuali forze politiche del Paese. Un aut aut, dunque, rivolto ai due vice-premier che sostengono il suo ...

Per Di Maio meglio l’uscita di Fico che la morte del Governo : Roma. La conferenza tanto attesa è finita da pochi minuti e sulle loro chat i parlamentari del M5s già se la ridono: “Passiamo da ‘Insieme a te non ci sto più’ a ‘Se mi lasci non vale’”. Si respira insomma l’aria dello scampato pericolo, nelle truppe grilline, che d’improvviso vedono di nuovo allung

Governo - Conte minaccia le dimissioni : «Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». Salvini: «Vogliamo andare avanti». Di Maio: «Stop attacchi a ministri M5s». In serata salta lo sblocca cantieri, i 5 Stelle: «Dalla Lega un muro»

Di Maio replica a Conte : "Io leale - subito vertice di Governo" : "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due ...

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». La replica del vice premier leghista: «Vogliamo andare avanti»

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Fca Renault - Di Maio : da Governo attenzione e supporto : Fca, Di Maio:"Sono in contatto con i vertici di FCA. Stiamo seguendo come Governo l'operazione FCA-Renault che, vista la portata, vede il nostro Paese

Conte e il difficile ultimatum a Salvini e Di Maio : ecco tutte le divisioni nel Governo : Sull’ennesimo tentativo di mediazione promosso da Palazzo Chigi incomberà lo spettro di alcuni dossier complessi e polticamente scivolosi. Tanto scivolosi che se i due azionisti Salvini e Di Maio non dovessero trovare la quadra, la continuità stessa dell’esecutivo sarebbe a rischio...

Governo - dubbio di Di Maio su Fico'Vuole sfasciarlo e trattare col Pd?' : Luigi Di Maio è "molto arrabbiato" per l’attacco di Roberto Fico a Salvini ieri sulla festa del 2 giugno. Il sospetto del leader grillino è che Fico, "in cerca di visibilità", abbia di proposito provocato Salvini "per sfasciare tutto", terremotare il Movimento Cinque Stelle e buttare giù il Governo. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini mette Luigi Di Maio all'angolo : "Governo - avanti solo con uno choc fiscale" : Anche a margine della festa della Repubblica, al termine della parata militare del 2 giugno, si parla del futuro del governo. E a parlarne è Matteo Salvini, il leader della Lega uscita trionfatrice dalle elezioni Europee. "Il governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e ben

Ue - Di Maio : "Via i tagli al welfare Bene - no a un altro Governo Monti" : "Oggi la giornata comincia Bene.Nella lettera scritta dal Mef all’Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100. Un altro governo Monti anche no, ne abbiamo avuto abbastanza!". Lo scrive su Facebook... Segui su affaritaliani.it

Di Maio infuriato per lettera di Tria a Ue : “Non si torna al Governo Monti - no a tagli e austerità” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è infuriato per la lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrebbe inviare alla Commissione europea. Anche se i contenuti della lettera sono stati smentiti dal Mef, Di Maio attacca: "Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla". E chiede un vertice urgente di ...

La lettera del Governo all’Ue : ridurremo spese welfare. Di Maio : non so nulla : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sara' possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' questo uno dei passaggi della lettera che verra' inviata alla commissione europea. La lettera e' stata preparata ieri durante il vertice che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto con gli 'sherpa' economici del partito di via ...