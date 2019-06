Google ha dedicato il suo doodle alla storia del movimento Lgbtq+

Il tasto dedicato a Google Assistant in arrivo su più Chromebook e vari accessori : In futuro dovrebbe essere sempre più semplice utilizzare Google Assistant grazie ad un apposito pulsante implementato in tastiere e altri accessori L'articolo Il tasto dedicato a Google Assistant in arrivo su più Chromebook e vari accessori proviene da TuttoAndroid.

Google Duo prepara un tastierino numerico dedicato e altre novità con la versione 52 : Dopo l'introduzione della funzionalità Data Saver, la versione 52 di Google Duo prepara delle novità che includono un tastierino numerico dedicato, chiamate di gruppo e l'implementazione di un effetto bokeh. La ricerca dei contatti per impostazione predefinita ora apre una tastierino numerico come in una tipica app telefono che permette una selezione diretta più rapida e finalmente sembra che il filtro per applicare la sfocatura sia pronto per ...