Golf | European Tour 2019 | sedici coppie in Portogallo per il GolfSixes | Edoardo Molinari

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi trionfa al Belgian Knockout! Secondo torneo vinto in tre mesi per il veneto : Guido Migliozzi colpisce ancora: al suo primo vero anno sull’European Tour, il ventiduenne di Vicenza, che ha formato il suo gioco a Padova, si laurea campione del Belgian Knockout. Si tratta del suo Secondo successo nel giro di poche settimane, dato che aveva già vinto il Kenya Open a metà marzo. Un risultato di grande valore, quello di Migliozzi, che contribuisce a mostrare la vitalità del Golf italiano alle spalle di Francesco ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi vola ai quarti di finale al Belgian Knockout! Eliminati gli altri cinque italiani in gara : Ancora un ottimo risultato per Guido Migliozzi, alla sua prima stagione sullo European Tour, al termine della terza giornata del Belgian Knockout 2019, torneo dalla formula decisamente particolare che si sta svolgendo presso il Rinkven International Golf Club di Anversa (Belgio). Il 22enne vicentino, già vincitore del Kenia Open nel mese di marzo, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale e domani sfiderà il danese Bernd Wiesberger per ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani al Belgian Knockout di Anversa - torneo dalla formula mista e particolare : Un tempo noto semplicemente come l’Open del Belgio, il Belgian Knockout che si tiene ad Anversa ha vissuto una storia recente piuttosto tormentata. Negli ultimi trent’anni, infatti, è passato da vincitori di grande calibro (Josè Maria Olazabal, Nick Faldo, Darren Clarke, Lee Westwood) a ripetute edizioni saltate, fino al punto in cui in Belgio non si è più giocato sul Tour europeo dal 2001 al 2017. L’anno scorso, invece, il ...

Golf - European Tour 2019 : Bernd Wiesberger vince il Made in Denmark. Miglior italiano Andrea Pavan - 25° : Quinta vittoria sull’European Tour per l’austriaco Bernd Wiesberger, che fa suo il Made in Denmark presented by FREJA. Il suo -14 vale un successo col brivido, perché al suo bogey alla buca 18 non corrisponde nessun birdie del suo più prossimo inseguitore, lo scozzese Robert MacIntyre, che resta dunque secondo. Il terzo posto sul podio lo occupa il francese Romain Langasque, a -11. Folto è il gruppo dei quarti: a -9 si classificano ...

Golf - European Tour 2019 : Matthias Schwab guida dopo due giri. Superano il taglio Edoardo Molinari - Migliozzi e Pavan : Giunge a metà gara il Made in Denmark presented by FREJA, torneo dell’European Tour che si svolge a Farsø, in Danimarca. Al comando c’è l’austriaco Matthias Schwab, dallo scorso anno sul circuito europeo (con diversi buoni risultati), e autore quest’oggi di un ottimo giro in -5 che gli vale la leadership a -8 (68 66). Si piazzano dietro di lui, secondi in coabitazione, lo spagnolo Alejandro Cañizares e il francese Romain ...

Golf - European Tour 2019 : Edoardo Molinari nel quintetto al comando del Made in Denmark dopo la prima giornata : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark presented by FREJA, appuntamento dello European Tour 2019 che vede al via diversi esponenti di primo piano del Golf internazionale sul percorso del Himmerland Golf & Spa Resort di Farso, in Danimarca. La giornata è stata sicuramente positiva per diversi italiani presenti, a cominciare da Edoardo Molinari che ha chiuso in testa alla classifica in compagnia degli inglesi Paul Waring, Matthew ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani al Made in Denmark di Farsø : Si gioca in questa settimana il Made in Denmark presented by FREJA, a Farsø, in Danimarca, che segna il ritorno sulla scena dell’European Tour dopo il PGA Championship. Il torneo è stato vinto lo scorso anno dall’inglese Matt Wallace ed ha una storia estremamente recente, essendo nato nel 2014. Sarà un torneo a grandissima presenza italiana, dal momento che saranno otto i nostri portacolori in gara: Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, ...

Golf - European Tour : 8 italiani in gara a Farsø : Golf, l’European Tour sbarca a Farsø con il Made in Denmark che andrà in scena dal 23 al 26 maggio: otto italiani in gara L’European Tour fa tappa a Farsø con il Made in Denmark (23-26 maggio). Saranno otto gli azzurri impegnati sul percorso dell’Himmerland Golf & Spa Resort: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Matteo Manassero e Filippo Bergamaschi. In ...

Golf - European Tour 2019 : Marcus Kinhult vince il British Masters - il suo primo torneo in carriera. Renato Paratore rimonta ed è ottavo : Vincitore a sorpresa per il Betfred British Masters 2019: lo svedese Marcus Kinhult conferma le ottime sensazioni del terzo giro e riesce a precedere un gran numero di nomi quotati, portando a casa il suo primo torneo sull’European Tour in carriera. Proprio mentre pare certo un playoff a tre con Eddie Pepperell e Matt Wallace, il ventiduenne di Fiskebäckskil, un paesino di meno di 400 abitanti nella contea di Västra Götaland, mette a segno ...

Golf - European Tour 2019 : Marcus Kinhult raggiunge Matt Wallace al comando del British Masters. 22° Andrea Pavan : Dopo il terzo giro del Betfred British Masters c’è una coppia a comandare le danze. Sul par 72 dell’Hillside Golf Club di Southport lo svedese Marcus Kinhult raggiunge il padrone di casa Matt Wallace: entrambi sono a -14 in totale, con due colpi di vantaggio sullo scozzese Richie Ramsay. Kinhult, 22 anni, è sull’European Tour dallo scorso anno: i suoi migliori risultati sono un terzo posto al Commercial Bank Qatar Masters, un ...

Golf - European Tour 2019 : Matt Wallace al comando del British Masters dopo il secondo giro - Guido Migliozzi appena fuori dalla top10 : Giornata decisamente positiva per gli azzurri impegnati nel Betfred British Masters 2019, appuntamento dello European Tour che si svolge presso lo Hilside Golf Club di Southport, località sulla costa occidentale della Gran Bretagna. Soltanto due degli otto giocatori italiani presenti non sono infatti riusciti a superare il taglio, concludendo prematuramente il proprio torneo, mentre un ottimo Guido Migliozzi è salito in undicesima posizione ...

Golf - European Tour 2019 : un sorprendente Matthew Jordan in testa al British Masters - buona partenza per Lorenzo Gagli : Si è conclusa come da pronostico con un giocatore inglese al comando la prima giornata del Betfred British Masters 2019, storico appuntamento dello European Tour che si svolge questa settimana sul par 72 del Hillside Golf Club di Southport, in Inghilterra. La forza del contingente britannico non è infatti una sorpresa anche se sarebbe stato decisamente complicato immaginare al comando dopo le prime 18 buche il 23enne Matthew Jordan, attualmente ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani in gara al British Masters. Fleetwood e Wallace guidano le speranze inglesi : Il British Masters cambia sponsorizzazione: dopo aver avuto quella di Sky Sports nel 2018, è Betfred a dare ora nuovo impulso a questo storico torneo. A Southport (tre quarti d’ora di auto da Liverpool) continua la tradizione di una manifestazione che, messa in piedi nel 1946, ha vissuto numerose difficoltà in tempi recenti, tanto da esser cancellata dall’European Tour tra il 2009 e il 2014. Eppure l’albo d’oro è ...

Golf - European Tour 2019 : Mikko Korhonen vince alla buca di spareggio il Volvo China Open. 32° Guido Migliozzi : Va al finlandese Mikko Korhonen il Volvo China Open a Shenzhen. Numero 121 del mondo al momento del rilascio dell’ultimo ranking globale, Korhonen ha avuto bisogno di una buca di spareggio (e di un birdie) per superare il francese Benjamin Hebert dopo un bel giro in -6. Entrambi avevano concluso 20 colpi sotto il par. Terzo posto per lo spagnolo Jorge Campillo, che si ferma a -19 senza riuscire ad agguantare all’ultimo istante il ...