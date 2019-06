Globo d`oro | in gara per la regia Bellocchio | Garrone e Rohrwacher

ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono Marcocon "Il traditore", Matteocon "Dogman" e Alicecon "Lazzaro Felice" i tre candidati di quest`anno alper la. Il tradizionale premio assegnato dall`Associazione della Stampa Estera al cinema italiano, giunto alla 59ma edizione, quest`anno si rinnova, con un comitato diverso, il voto anche on line da parte di 40 giornalisti, le terne invece delle cinquine per i finalisti e un palcoscenico diverso: il 19 giugno, infatti, si svolgerà a Villa Wolkonsky, residenza dell'Ambasciatore britannico Jill Morris, la cerimonia di assegnazione dei premi.Erano trentotto i film in concorso e la giuria ha selezionato per il premio come migliore opera prima "Bangla", "Il campione" e "La terra dell'abbastanza", per quello come migliore attrice Jasmine Trinca, protagonista di "Croce e delizia", Francesca Niedda per "Ovunque proteggimi" e Anna ...

