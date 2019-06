Gli oceani? Anche una T-shirt li salverà

Sport & Ambiente : la maglia pre-gara della Juventus della prossima stagione è realizzata con plastica recuperata daGli oceani [FOTO] : La Juventus ha lanciato la nuova maglia pre-gara per la prossima stagione, realizzata con la plastica raccolta dagli oceani del mondo. La maglia, che sarà indossata dai calciatori durante il riscaldamento, sarà nera e rosa con effetto camouflage ed è stata realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans. “Insieme possiamo guidare il cambiamento. Per la maglia pre-gara della Juventus, Adidas ha unito le ...

Giornata mondiale deGli oceani : Life Beyond Plastic - onde di cambiamento per salvare il mare : Gli Oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell’uomo: ospitano numerose forme di vita, influiscono in maniera determinante sul clima, sono un’importante fonte di cibo, prosperità economica, benessere sociale e culturale. Purtroppo tutto questo è in pericolo: ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di Plastica finiscono nei mari, causando l’80% dell’inquinamento ...

Sta avvelenando Gli oceani e ci fa perdere il 10% dell’ossigeno mondiale : è l’inquinamento marino della plastica : Quando si parla degli effetti dell’inquinamento acquatico poca attenzione viene riservata a questi invisibili abitanti marini, ma in mare vi è una fotosintesi quasi sconosciuta che fornisce il 10% di ossigeno all’intero pianeta, tutto ad opera del Prochlorococcus, a questo batterio dobbiamo un respiro su 10. Il Prochlorococcus è il più abbondante batterio fotosintetico presente negli oceani. Da questa singola maxi comunità di microbi ...

Cambiamenti climatici - raffreddare i poli - riciclare l’anidride carbonica ed ecologizzare Gli oceani : gli esperti testano nuovi modi per riparare il clima : Gli scienziati di Cambridge pianificano la creazione di un centro di ricerca per sviluppare nuovi modi per riparare il clima della Terra. Il centro analizzerà approcci radicali, come il raffreddamento dei poli della Terra e la rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Il centro verrà creato a causa dei timori che gli approcci attuali da soli non bastino a bloccare i pericolosi e irreversibili danni inflitti al pianeta. L’iniziativa è la ...

Scienziati : Test atomici deGli anni ’50 nelle profondità oceaniche hanno devastato il pianeta. : nelle profondità oceaniche si svolgevano di Test nucleare devastando il nostro pianeta. Dopo oltre 50 anni uno studio dimostra come questi Test hanno danneggiato gran parte nel nostro pianeta. Lo sostiene un team di ricercatori appartenenti all’American Geophysical Union secondo cui una moltitudine di crostacei, che popolano le profondità marine, hanno incorporato gli isotopi nei […] L'articolo Scienziati: Test atomici degli anni ...

Ponta la prima rivoluzionaria macchina per pulire Gli oceani dalla plastica : La macchina sarà diretta verso il Pacific Trash Vortex dove comincerà a raccogliere tonnellate di rifiuti plastici accumulati dalle correnti oceaniche. La visione di Boyan Slat è diventata realtà. Sono… L'articolo Ponta la prima rivoluzionaria macchina per pulire gli oceani dalla plastica proviene da Essere-Informati.it.

È il Mother Ocean Day - il che significa : grandi foto deGli oceani : Nei paesi anglosassoni è chiamata Mother Ocean Day la ricorrenza con la quale ogni anno, il 10 maggio, si celebrano la forza e il fascino dei nostri cinque Oceani. Sebbene coprano il 70% della superficie terrestre, gli Oceani del pianeta Terra sono costantemente minacciati dall’inquinamento, in particolare delle microplastiche non biodegradabili di cui tanto si sta parlando negli ultimi anni, e da fenomeni che interessano il suo ...

Gli scienziati determinano quando cesserà l'innalzamento del livello deGli oceani - : Gli scienziati del laboratorio della NASA di Pasadena, in California, hanno calcolato il modello, finora più accurato, innalzamento del livello degli oceani a causa del riscaldamento globale. Lo ...

Le microplastiche deGli oceani arrivano anche dalla nostra lavatrice : (foto: Getty Images) Le microplastiche che inquinano l’ambiente, per esempio gli oceani, arrivano anche dalla lavatrice. Il lavaggio domestico di tessuti sintetici, infatti, rappresenta una delle principali sorgenti di microplastiche che arrivano ai mari. Questo perché alcune microfibre rilasciate dai vestiti nelle acque di scarico riescono a passare indisturbate attraverso i filtri e gli impianti di depurazione e raggiungono ...

Quasi 200.000 nuovi virus neGli oceani : la scoperta di un team di scienziati in viaggio intorno al mondo : Un gruppo di ricercatori a bordo del vascello Tara, dal centro di ricerca francese che lo ha varato, ha passato anni a scandagliare gli oceani analizzando le varie forme di vita che li abitano e ha ...

Alessi - Wwf - : ''In 30 anni più plastica che pesce neGli oceani'' : Milano, 15 apr. -, AdnKronos, - "La collaborazione con le aziende è fondamentale per quanto riguarda la lotta alla plastica. L'emergenza ha raggiunto dimensioni talmente importanti che nessun settore ...

