Giuseppe Conte calpestato da Salvini e Lega | Anna Ascani lo sfotte

Giuseppe Conte - appello alla Lega : "Mi raccomando - sullo sblocca cantieri si rischia il caos" : "Mi raccomando". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega, di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl sblocca-cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia

Il goffo discorso di Giuseppe Conte - il Presidente invisibile : Il discorso del Presidente del consiglio Conte è qualcosa che andrebbe inserito negli annali dei momenti più comici ma pericolosi della nostra Repubblica. Non si capisce bene se fosse un avviso ai due litiganti o se sia servito a ricordarci che esiste anche lui. Qualcuno prova a dire che fosse un messaggio al Presidente della Repubblica. Altri dicono che fosse per noi. In qualsiasi caso la situazione è pessima.Continua a leggere

Giuseppe Conte alla Lega : "Il superemendamento sullo sblocca cantieri rischia di creare caos" : “Mi raccomando”. Dopo il discorso agli italiani di ieri, dopo essere stato costretto a interrompere la riunione sullo sblocca cantieri perché la Lega non aveva intenzione di cedere sulla sospensione del codice degli appalti, Conte fa un nuovo appello al Carroccio: “Il tempo è poco dice”. E non nasconde che “il superemendamento rischia di creare caos”. Salvini, dopo il botta e risposta a ...

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : Il governo non può diventare una burla : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.

Giuseppe Conte - l’insostenibile leggerezza di una leadership senza leader : Giuseppe Conte a palazzo Chigi il 3 giugno 2019 (Foto: Filippo Attili/LaPresse) Nella drammatica conferenza stampa-discorso agli italiani di ieri, il premier Giuseppe Conte ha detto: “Non mi presterò in nessun modo a vivacchiare, a galleggiare al solo fine di protrarre la mia permanenza a palazzo Chigi”. Viene da domandarsi dove fosse, il presidente del Consiglio, in questo anno di surreale governo Frankenstein. O meglio: che genere di ...

Mara Carfagna durissima con Giuseppe Conte : "Premier? No - il nulla". Il più aspro dei paragoni : Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: "Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo assunzioni di responsabilità per una econo

Giuseppe Conte - Franco Bechis ad Agorà spiega perché il premier è debole e inadeguato : Tutta l'inadeguatezza del premier, Giuseppe Conte, messa in luce da Franco Bechis, ospite ad Agorà su Rai 3. Il direttore de Il Tempo fa il punto dopo il discorso del presidente del Consiglio, il quale richiamando Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'ordine (o almeno, provando a farlo) si è detto pron

Giuseppe Conte - lo sfogo a Palazzo Chigi : "Questo governo è una farsa" : Poche balle, con il suo discorso Giuseppe Conte ha di fatto aperto la crisi di governo: ha messo sul piatto le sue dimissioni chiedendo una impossibile pax tra Lega e M5s. E pochi minuti dopo quella richiesta, un nuovo scontro sullo sblocca-cantieri in CdM e riunione interrotta. È finita. Resta da c

Sergio Mattarella dietro al discorso di Giuseppe Conte : le parole del premier che svelano il vero piano : «La Costituzione è il mio faro». Il premier-avvocato del popolo ha cercato nel fondamento delle istituzioni e nel suo Garante, Sergio Mattarella, il punto di forza nel momento di massima debolezza, sua e del governo. È così che, ieri, Giuseppe Conte ha provato a uscire dall' angolo. Conscio che nemm

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Giuseppe Conte : “Basta liti o lascio”. Strappo coi leghisti sui cantieri : L’atteso ultimatum arriva dopo venticinque minuti di preambolo, partito con il bilancio di un anno di governo e sfociato nell’ammissione di una tensione ormai insostenibile: «Non mi presto in nessun modo a vivacchiare o galleggiare. Se non ci sarà una chiara presa di responsabilità e comportamenti conseguenti, rimetterò il mandato nelle mani del pr...

La reazione dell'opposizione al discorso di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora terminato la conferenza stampa a palazzo Chigi che già il Pd parla apertamente di "crisi" e chiede che il premier si presenti davanti al Parlamento. "Le parole di Conte hanno aperto ufficialmente la crisi di Governo", afferma il capogruppo dem Graziano Delrio che chiosa: "Adesso, se è rimasto almeno un minimo di rispetto delle istituzioni democratiche, Conte prenda coraggio e venga a ...

Giuseppe Conte - l'amarezza in diretta : "Questo l'avevo sottovalutato". Drammatica presa d'atto : "Questo è un aspetto che ho sottovalutato". Giuseppe Conte non nasconde l'amarezza e fa autocritica, nella conferenza stampa delle sue "dimissioni pronte", assegnando però parte delle colpe delle difficoltà in cui versa il suo governo anche all'atteggiamento di Lega e M5s. "La campagna elettorale du

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...