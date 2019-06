Giulio Tremonti e il rischio di golpe finanziario | perché ora siamo sotto schiaffo dei

Giulio Tremonti e 'Le tre profezie' : il manifesto sovranista - ecco cosa rischia l'Italia : ... non si amò né Roma né il mondo, ..., e quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu patria di nessuno e i cittadini Romani, avendo per patria il mondo, non ebbero nessuna patria': la crisi della ...

Giulio Tremonti e "Le tre profezie" : il manifesto sovranista - ecco cosa rischia l'Italia : Uomo alieno alla modestia vivaddio senza torto, il primo dettaglio che di Giulio Tremonti salta all' occhio è che parla in pubblico come un libro stampato, con la voluttà di essere comprensibile conservando tutta l' arroganza di cui è capace; e che, ugualmente, i libri che manda in stampa sono scrit

Passaggi 2019 : tra gli ospiti Massimo Giletti - Rita dalla Chiesa e Giulio Tremonti : ... dal 24 al 30 giugno, dal pomeriggio fino a mezzanotte, Fano si trasformerà nella capitale dei 'Libri vista mare' con dieci rassegne librarie, mostre d'arte e di fotografia, incontri con la scienza, ...

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : 'Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti...' : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti , secondo Pasquale Tridico . Il presidente dell' Inps , in una intervista a Il Fatto quotidiano , entra nel merito del reddito di cittadinanza: 'Le domande di ...

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : "Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti..." : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti, secondo Pasquale Tridico. Il presidente dell'Inps, in una intervista a Il Fatto quotidiano, entra nel merito del reddito di cittadinanza: "Le domande di reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi. Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. C'è

Giulio Tremonti e il suicidio dei compagni : "Finanza - cosa mi confessò un leader della sinistra" : Giulio Tremonti si candida a diventare il vero ideologo del sovranismo italiano, capace di indicare una terza via alle schegge impazzite del centrodestra divise tra il "populismo" più o meno dichiarato di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e l'europeismo che in qualche modo prova a difendere Silvio Ber

Giulio Tremonti - la scelta di campo. Il 'ritorno in politica' - avvistamento pesantissimo : La scelta di campo di Giulio Tremonti . Il professore, ministro dell'Economia e simbolo dei governi di Silvio Berlusconi , torna in pista e lo fa per Giorgia Meloni e il nascente nuovo polo sovranista , la 'seconda gamba' del centrodestra a trazione Matteo Salvini . Il ...

Giulio Tremonti - la scelta di campo. Il "ritorno in politica" - avvistamento pesantissimo : La scelta di campo di Giulio Tremonti. Il professore, ministro dell'Economia e simbolo dei governi di Silvio Berlusconi, torna in pista e lo fa per Giorgia Meloni e il nascente nuovo polo sovranista, la "seconda gamba" del centrodestra a trazione Matteo Salvini. Il progetto è ambizioso, sfondare all

Giulio Tremonti gela Massimo Gramellini : "Perché sono un sovranista" - clamoroso schiaffo ai sinistri : Giulio Tremonti parla di sovranismo e vola alto. Cita Leopardi: "I cittadini romani avendo per patria il mondo non ebbero più nessuna patria”. E chiarisce: "Io sovranista? Direi di sì, siamo abituati a pensare al Leopardi de L’infinito, ma ne Lo Zibaldone c’è una serie infinita di intuizioni politic