Giro d’Italia – L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attacca | “Daspo

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Il presidente dell’Associazioneha chiesto misure più drastiche per i tifosi che rovinano lo spettacolo Quanto accaduto nel corso dell’ultimod’Italia non deve più accadere, per questo motivo l’Accpi (Associazione) ha chiesto il Daspo per i tifosi più esagitati e incivili. Massimo Paolone/LaPresse E’ quanto si evince dalla parole di Cristian Salvato, presidente dell’Accpi, che ha fatto riferimento alla situazione che ha visto coinvolto Miguel Angel Lopez: “il pubblico del ciclismo è stupendo e un esempio per altri sport, è un peccato che per pochi stupidi gli atleti siano in balia degli eventi. Oltre all’impegno degli organizzatori e dell’UCI per garantire la massima sicurezza dei, chiediamo alle autorità italiane di allontanare ...

giroditalia : ?? #Giro d'Italia 2019 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino @segafredoitalia: @Ackes171 Mag… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2019 ?? @RichardCarapazM ???? - @Movistar_Team ?? @vincenzonibali ???? - @Bahrain_Merida ?? @rogla ???? -… - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… -