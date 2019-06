Giornata mondiale dell' ambiente | ecco perché la celebriamo da 45 anni ma ancora non

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +17 su Bottas. Vettel 3° scavalca Verstappen : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata mondiale della Bicicletta : 10 consigli per godersela al meglio e prevenire gli infortuni più frequenti : Il ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati per via dell’accessibilità e dei benefici che apporta al corpo umano. Qualità apprezzate da milioni di persone in Italia e nel mondo ma anche dalle celebrities che hanno espresso il loro amore verso il mondo del ciclismo, come Matt Damon, Patrick Dempsey, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey e Zac Efron. Ma andare in sella a una bici senza le corrette preparazioni e conoscenze può portare a ...

Giornata mondiale degli Oceani : Life Beyond Plastic - onde di cambiamento per salvare il mare : Gli Oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell’uomo: ospitano numerose forme di vita, influiscono in maniera determinante sul clima, sono un’importante fonte di cibo, prosperità economica, benessere sociale e culturale. Purtroppo tutto questo è in pericolo: ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di Plastica finiscono nei mari, causando l’80% dell’inquinamento ...

Giornata mondiale del Latte - Confagricoltura : un alimento da valorizzare : Il 1° giugno è la Giornata Mondiale del Latte – World Milk Day – istituita dalla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione) nel 2001. “L’occasione – ricorda Confagricoltura – è utile per portare l’attenzione su questo prezioso alimento e sulla necessità di diffondere informazioni corrette, per far conoscere e promuovere la filiera italiana, che si distingue per qualità e sicurezza alimentare e che ...

Villafranca di Verona : al via la prima edizione della Giornata mondiale dell'ambiente : L'obiettivo della sostenibilità ambientale per l'agenda politica è un'emergenza civica che richiede determinazione nel piano degli interventi e progettualità indirizzate al coinvolgimento della comunità locale. Con queste leve programmatiche l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona nella tarda mattinata dello scorso 30 maggio ha indetto una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Municipio per annunciare la prima edizione della ...

