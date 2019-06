Giacomo Agostini sul brutto momento di Rossi | “Purtroppo l’età avanza per tutti | sta

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Il fine settimana del Mugello si è chiuso in maniera disastrosa per Valentino, scivolato all’uscita dell’Arrabbiata 2 mentre si trovava in fondo allo schieramento dopo un contatto con la Suzuki di Joan Mir. Il “Dottore” non è mai riuscito ad essere competitivo nell’arco del weekend di gara con la sua Yamaha evidenziando le criticità ancora irrisolte di una M1 troppo incostante per poter lottare con Marquez e le Ducati per il titolo iridato. Il pluricampione del mondoha rilasciato un’intervista a Leggo in cui ha parlato deldi grande difficoltà di. “Valentino è finito? No. Nonostante l’età, sta ancora facendo grandi gare. Purtroppo l’etàper, anche in altri sport è difficile trovare chi riesce ad essere campione a 40 anni. Gli anni passano, è vero, ma sta facendo grandi cose – ...

