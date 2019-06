Gf - Kikò è fuori. Tina non riesce a trattenersi e commenta così

caffeinamagazine

(Di martedì 4 giugno 2019)Cipollari non si è fatta scappare l’occasione. E quando Barbara d’Urso ha annunciato l’eliminazione dell’hair stylist di Sabaudia, la Vamp non ha potuto fare a meno di condividere un commento su Instagram. “Stasera per me è finita la pacchia”, ha scrittoin una delle sue storie. Un commento sicuramente ironico per sottolineare il ritorno alla quotidianità di, padre dei suoi tre figli Francesco, Matias e Gianluca. Dopo la separazione annunciata nel 2018,Cipollari e Chicco Nalli hanno mantenuto un ottimo legame per il bene dei loro figli. I due, che con tanta sofferenza hanno preso la decisione di lasciarsi, hanno fatto il possibile per non creare problemi alla loro famiglia. Che resta tale anche con un divorzio alle spalle, tanto che oggi Kiko ehanno un rapporto di stima e affetto. Sicuramente ora bisognerà vedere come evolverà la situazione con l’arrivo di ...

IrinelliErica : RT @partenopea_1926: Valentina Vignali:”Tanto esce Erica” Kiko:”Tanto lunedì non esco.” Lunedì 3 giugno 2019: ENTRAMBI FUORI. #GF16 https… - arvtinmyveins : RT @partenopea_1926: Valentina Vignali:”Tanto esce Erica” Kiko:”Tanto lunedì non esco.” Lunedì 3 giugno 2019: ENTRAMBI FUORI. #GF16 https… -