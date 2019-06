Gf | Francesca De André sempre più confusa | Giuro che non ho baciato Gennaro? Non

TAYLOR MEGA/ 'Francesca De André? Dovrebbe smetterla di fare l'ipocrita e...' : TAYLOR MEGA, docce e saune hot: è la più sexy della casa del Grande Fratello 16. In casa dice la sua a Francesca De Andrè: 'Dovrebbe fare meno l'ipocrita'

Francesca DE ANDRE'/ 'Con Gennaro Lillio non faccio la gatta morta' - Grande fratello - : FRANCESCA De André durante la diretta del Grande fratello 16 smentisce il bacio con Gennaro Lillio e a chi l'accusa di essere una gatta morta dice...

Cristiano Malgioglio - lite con Francesca De André/ 'Troppo aggressiva. Non sei amata' : Cristiano Malgioglio, nuova lite con Francesca De Andrè in diretta al Grande Fratello 2019. 'Sei aggressiva e incivile. Non sei amata': pubblico in giubilio

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè : "Fuori dalla casa non sei amata" (video) : E' ancora scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', l'opinionista ha avuto modo di chiarirsi duramente con la gieffina a cui, in settimana, ha riservato una serie di post su Instagram non proprio lusinghieri. Grande Fratello 16, la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) prosegui la letturaGrande Fratello 16, ...

Malgioglio contro Francesca De André : “Non sei amata” - interviene la d’Urso : Nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello 16 Non c’è pace tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. I due hanno avuto una nuova lite nel corso della semifinale del Grande Fratello 16. Il motivo? I recenti post Instagram del paroliere, nel quale non sono state usate parole carine nei […] L'articolo Malgioglio contro Francesca De André: “Non sei amata”, interviene la d’Urso ...

Grande Fratello 16 - la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) : Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, ha fatto recapitare in casa una lettera per spiegare, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinto, fino ad oggi, ad omettere la sua verità sui presunti tradimenti riportati da siti e giornali nelle ultime settimane: Cara Francesca, sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi ...

Cosa hanno fatto sotto le lenzuola Francesca De Andrè e Gennaro Lillio?/ Negano tutto : Francesca de Andrè e Gennaro Lillio sotto le lenzuola al Grande Fratello 2019 Cosa è successo? Lei rivela i primi dettagli ma nella diretta di oggi...

GIORGIO TAMBELLINI LETTERA A Francesca DE ANDRÈ/ Ammette le corna? : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito di nuovo FRANCESCA De ANDRÈ? In diretta al Grande Fratello 2019 arriva la LETTERA da lui scritta per la sua fidanzata

Francesca De André al GF. Iva : “Passi per quella che non la dà mai” : Iva Zanicchi su Francesca De André: “Passi per quella che stuzzica stuzzica e…” Che puntata del Grande Fratello sarebbe senza l’ennesimo spazio dedicato a Francesca De André e Gennaro Lillio? Anche questa sera Barbara d’Urso ha voluto affrontare l’annoso argomento: è nato o non è nato l’amore tra questi due inquilini della casa più spiata d’Italia? I due si sono stretti tra le braccia sotto le ...

Francesca De André vuole diventare mamma - lacrime di commozione al Gf : Grande Fratello ultime notizie: il desiderio di diventare madre di Francesca De André Francesca De André, nel bene e nel male, sta vivendo appieno la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Si è sempre sentita libera di fare e dire quello che vuole. E questo suo comportamento si rivela una lama a doppio taglio perché […] L'articolo Francesca De André vuole diventare mamma, lacrime di commozione al Gf proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Mi ci vedo mamma - ho un senso materno molto spiccato" : E' ancora guerra e pace tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio che, ad oggi, faticano, a trovare un equilibrio come coppia:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè: "Mi ci vedo mamma, ho un senso materno molto spiccato" pubblicato su Gossipblog.it 03 giugno 2019 16:27.

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Lui : "Sei pesante!" Lei : "Tu non stai bene!" : Sembrava essere tornato il sereno tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Dopo qualche tensione risolta nel giro di poche ore, nella casa del Grande Fratello i due tornano ai ferri corti e ancora una volta per una battuta di troppo.Francesca vede Gennaro e Taylor Mega fare insieme la colazione. La ragazza allora non riesce a trattenersi dal fare una battuta che suona come una vera frecciata: "Una volta mi facevi il piatto". La frase non è ...

Grande Fratello - scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : "Mi ha rotto i cogl***i!" : L'attacco della De Andrè: Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive".

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Francesca De Andrè : "Ha il veleno nel sangue" : Intervistata da Nuovo Tv, Mila Suarez, ex di Alex Belli, ha ancora una volta tuonato contro Francesca De André, parlando della volontà di procedere legalmente contro di lei: "Ho subito molti atti di bullismo da parte sua, quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho novanta giorni per pensare se denunciarla o meno. […] Secondo me lei è entrata nella Casa un po’ prevenuta nei miei confronti. Non so che cosa ...