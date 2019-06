GF 2019 | Martina Nasoni delusa da Daniele Dal Moro | l’amaro sfogo

Daniele e Martina - dopo Valentina arriva lei : lo sfogo in confessionale al Gf 2019 : Grande Fratello 2019, Taylor Mega fa ingelosire Martina Nasoni La storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non è mai nata al Grande Fratello 2019, e questa è l’unica cosa che sappiamo per certo sul loro conto. Non abbiamo nessuna sicurezza invece su come si evolveranno le cose fino alla fine del reality show […] L'articolo Daniele e Martina, dopo Valentina arriva lei: lo sfogo in confessionale al Gf 2019 proviene da Gossip e Tv.

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : altra conferma per Luca Curatoli - buona prova di Martina Criscio : Un podio centrato al maschile e uno sfiorato al femminile, è questo il bottino dell’Italia nel Grand Prix di sciabola a Mosca, che ha chiuso la regular season della Coppa del Mondo di Scherma. La prossima settimana i riflettori si sposteranno infatti sui Campionati Italiani di Palermo e poi si entrerà nel vivo dal 17 giugno con gli Europei di Düsseldorf e dal 15 luglio con i Mondiali di Budapest, che come al solito chiuderanno la stagione. Luca ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : Martina Criscio sfiora il podio - altro successo di Sofya Velikaya : Martina Criscio sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Mosca. La 25enne pugliese ha realizzato sulle pedane russe la migliore prestazione stagionale, ma non è bastata per chiudere tra le prime tre. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti all’ultima stoccata (15-14) dall’ungherese Liza Pusztai. In precedenza Criscio aveva superato 15-14 la tedesca Anna Limbach, poi era riuscita a battere 15-12 la forte francese Cecilia Berder, testa di serie ...

Qualificazioni femminili Roland Garros 2019 : Jasmine Paolini e Giulia Gatto-Monticone al turno decisivo - fuori Martina Trevisan : Saranno due le giocatrici italiane che tenteranno di acciuffare la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2019. Nella giornata di oggi, infatti, a vincere i loro match sono Giulia Gatto-Monticone e Jasmine Paolini, mentre non ce la fa a proseguire il proprio cammino Martina Trevisan. Per Gatto-Monticone il successo arriva in rimonta contro l’americana Francesca Di Lorenzo, di chiare origini italiane (e per l’Italia ...

Martina Nasoni non ce la fa più : sfogo al Gf 2019 - nessuno le crede : Grande Fratello 2019, Martina Nasoni sclera in confessionale: nessuno crede alla sua versione Le parole di Martina Nasoni al Grande Fratello 2019 sembrano non avere più alcun effetto su nessuno dei concorrenti perché la gieffina non si sente creduta: parliamo chiaramente non in generale ma di quello che dichiara continuamente su Daniele Dal Moro, e […] L'articolo Martina Nasoni non ce la fa più: sfogo al Gf 2019, nessuno le crede proviene ...

Martina e Daniele - guerra in arrivo al Gf 2019? Il confessionale che fa discutere : Gf 2019, Martina e Daniele: quale futuro per i due gieffini? Martina Nasoni e Daniele Dal Moro continuano a far parlare di sé al Grande Fratello 2019 perché non si riesce ancora a capire cosa vogliono l’uno dall’altra, o meglio cosa vuole lui da lei visto che i sentimenti di Martina sono chiari a tutti. […] L'articolo Martina e Daniele, guerra in arrivo al Gf 2019? Il confessionale che fa discutere proviene da Gossip e Tv.

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 maggio - SIMONE ALESSIO IN SEMIFINALE - medaglia al sicuro per l’azzurro! Eliminata Martina Corelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Le maggiori speranze saranno riposte su SIMONE ALESSIO nei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Martina Corelli (-49 kg) sconfitta al secondo turno dalla tailandese Panipak Wongpattanakit : Si conclude ai sedicesimi di finale il cammino di Martina Corelli nei -49 kg ai Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento questa settimana a Manchester (Gran Bretagna). L’azzurra classe 2000, all’esordio nella manifestazione iridata, si è trovata di fronte un’atleta di assoluto valore come la tailanedese Panipak Wongpattanakit, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e argento mondiale nella passata edizione, ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : esordio vincente per Martina Corelli (-49 kg) contro la filippina Baby Jessica Canabal : Dopo la delusione di ieri con l’eliminazione di Vito Dell’Aquila (-54 kg) negli ottavi di finale, la squadra azzurra comincia con il piede giusto la terza giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Manchester (Gran Bretagna). Nei -49 kg la giovane italiana Martina Corelli (classe 2000), all’esordio in una rassegna iridata, ha vinto il primo incontro sulla filippina Baby Jessica Canabal con il punteggio ...

GF 2019 - Martina Nasoni mette in crisi Daniele : lo sfogo di lui : Martina Nasoni e Daniele del Grande Fratello sempre più lontani Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, in queste prime settimane passate nella casa del GF 2019, sono diventati ben più di due semplici amici. Tuttavia il giovane concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è poi tirato un po’ indietro nei confronti di Martina, mandandola decisamente in confusione. Difatti quest’ultima ha continuato a chiedergli spiegazioni su ...