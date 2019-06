Germania | ucciso Walter Luebcke | politico della Cdu che aiutava i migranti

today

(Di martedì 4 giugno 2019) La polizia indaga per omicidio: esclusa la pista del suicidio. In passatosi batté per l'accoglienza dei rifugiati...

Agenzia_Ansa : Ucciso in #Germania il politico Cdu che aiutò i migranti. Freddato con un colpo alla testa. Difese i diritti dei ri… - RaiNews : Germania: ucciso Walter Lübcke, il politico della Cdu che difese i migranti nel 2015 - MediasetTgcom24 : Germania: ucciso Walter Luebcke, il politico che aiutava i migranti #WalterLuebcke -