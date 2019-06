Gennaro Gattuso | per i bookie è fatta con la Fiorentina

Il futuro di Gennaro Gattuso si colora di Viola : Dopo il sofferto addio al Milan, Rino Gattuso ha detto di no a Roma e Lazio. Nel frattempo si avvicina

Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan e rinuncia a due anni di contratto : Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan: il tecnico ha firmato la rescissione consensuale dell’accordo che lo legava per altri due anni alla società rossonera. Una scelta dettata da diversità di vedute con la dirigenza, che sembra voler puntare soprattutto sui giovani e che nasconde un retroscena particolare: con la firma messa ieri nero su bianco, Gattuso rinuncia a quasi 11 milioni di euro che serviranno a pagare gli stipendi del suo ...

Gennaro Gattuso lascia il Milan rinunciando a 10 milioni di euro per lo staff : Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan da vero signore, mostrando ancora un volta quanto sia attaccato ai colori rossoneri. L’ex campione del mondo ha infatti rinunciato a due anni di contratto e 10 milioni lordi.″È stata una scelta sofferta ma ponderata - le parole di congedo al sito di ‘Repubblica’ -, una decisione non facile ma che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui ...

Gennaro Gattuso lascia il Milan : Il Milan ha comunicato che Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore della prima squadra: il campione del mondo del 2006 ha interrotto il proprio contratto con due anni di anticipo per non gravare sul bilancio societario. La dirigenza e Gattuso

Gennaro Gattuso tentato da Roma e Samp : Gennaro Gattuso ha lasciato ufficialmente il Milan. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una

Milan - Gennaro Gattuso lascia la panchina : "Una decisione sofferta - me ne vado" : Terremoto Milan: se ne va anche Gennaro Gattuso, adesso è ufficiale. Cambia tutto, a meno di un anno dell'arrivo del fondo Elliott al comando dei rossoneri. Il mister lascia, proprio come Leonardo. Le dimissioni non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma sono certe, scontate, rilanciate da t

Milan - Gennaro Gattuso può restare : ribaltone - come tenersi la panchina rossonera : Forse, per Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan non è ancora finita. Certo, tutto è legato alla qualificazione in Champions League. Ma la vittoria con la Fiorentina dà concrete speranze al mister di rimanere. La voce viene rilanciata da Sport Mediaset, secondo cui l'addio di Ringhio alla panchin

Milan - Gennaro Gattuso verso l'addio. 'Mi piacerebbe tornare'. L'amico big che vuole soffiargli la panchina : Le strade del Milan e di Andrij Shevchenko potrebbero incrociarsi ancora una volta, anzi potrebbero farlo subito se dipendesse dai desideri dell'ex attaccante ucraino. Oggi commissario tecnico della ...

Quanto guadagna Gennaro Gattuso : stipendio e patrimonio dell’allenatore : Quanto guadagna Gennaro Gattuso: stipendio e patrimonio dell’allenatore Una carriera costellata di successi con la maglia del Milan quella di Gennaro Gattuso che dopo varie esperienze in Italia e all’estero è stato chiamato a sedere sulla panchina dei rossoneri. Nonostante gli alti e bassi dell’ultima stagione, il Milan è ancora in corsa per la Champions: anche se dovesse raggiungere l’agognato quarto posto, però, il rapporto con Gattuso ...

Milan senza carattere - ecco cosa manca a Gennaro Gattuso : l'analisi dopo il ko con la Lazio : Nelle precedenti cinque partite disputate, tutte in campionato, Milan e Lazio avevano vinto solo una volta a testa. Sono in sostanza due squadre aggrappate alla stagione, deludenti nel momento della verità e timorose di mancare tutti gli obiettivi stagionali. La conseguenza ovvia è una semifinale di

Gennaro Gattuso a Diletta Leotta : “Sei bellissima”. E lei reagisce così : Sabato scorso, al termine di Milan-Lazio, l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso si è collegato con i giornalisti e i commentatori dello studio di Dazn: in onda c’erano gli ex calciatori Andrij Ševcenko e Mayuro Germàn Camoranesi. Con loro c’era però anche Diletta Leotta, volto simbolo della pay-tv. “Ciao Rino, un sorriso?“, ha chiesto scherzando Camoranesi a Gattuso. L’allenatore del Milan però non ci ha badato e ...