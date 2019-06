Fox Sports | Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta | forse la prossima settimana

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019)? Anche Foxdice sì all’eventualità che il tecnico toscano sia il prossimo allenatore bianconero, ma c’è una novità sulla data. Per adesso nessuna ufficialità, bisognerà attendere qualche giorno ancora,laper la firma di. Dal momento che il Chelsea non ha ancora liberato l’allenatore dal contratto che lo lega con il club londinese. Un’affare che sembrava concluso dopo l’incontro del mister con Marina Granovskaia, ma adesso la società “non sarebbe più così deciso a liberarlo, visti i recenti sviluppi e la valutazione che alcuni consiglieri di Abramovich avrebbero fatto di Frank Lampard, il quale non verrebbe ancora ritenuto pronto per sedersi una panchina così importante” L’accordo però c’è e sono note anche le cifre del contratto che legherà. un triennale da 7 ...

