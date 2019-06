FOTO – “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!” | Varriale querela sito juventino

forzazzurri

(Di martedì 4 giugno 2019) “Scambioè unanews!”:“Scambioè unanews!”:. Piccola diatriba su Twitter dove nel cuore della notte, il giornalista Rai Enricoha dovuto fare una smentita. Il motivo? In giornata era circolata una voce di calciomercato che paventava uno scambio tra il Napoli e la Juventus che vedeva coinvolti Pauloe Kalidou. “Scambioè unanews!”:. Un’ indiscrezione attribuita ad Enricoma che in realtà non è mai stata lanciata dal giornalista Rai. Da qui la volontà di smentire da parte di, attraverso un post che minaccia un seguito giudiziario. “C’è chi se la ride e sicuro non si farà, ma la Juve continua a offrireper, De ...

vqYPihh8hpP6Gxa : Sesso gratis varese, donna vecchia troia sesso. Prof matematica sesso alunni, scambio coppia sesso foto. - GpZAMFtaojOo1rD : Foto sesso hard mature, addio al nubilato con sesso Amore sesso foto scambio sesso girl escort toscana - roby90Pd : RT @esibizionisti69: Sono Federica da Riccione. 23 anni e molto curiosa. Volete fare scambio foto e video con me ? FEDERICA > FOTO E VIDEO… -