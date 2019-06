Formula 1 – Un omaggio speciale per Niki Lauda | l’aeroporto di Vienna presto intitolato

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Formula 1 - la Mercedes ricorda Lauda a Montecarlo : speciale omaggio sulle W10 di Hamilton e Bottas [FOTO] : Il team campione del mondo ha deciso di omaggiare Niki Lauda con una scritta sul muso e una stella rossa sul cofano motore La scomparsa di Niki Lauda ha toccato tutti nel paddock di Formula 1, in particolare la Mercedes considerando che l’ex pilota austriaco ricopriva l’incarico di presidente non esecutivo del team campione del mondo. LaPresse/Photo4 Una perdita grave, che ha commosso tutti i componenti della scuderia, compreso ...

Formula 1 – Senna in omaggio a Papa Francesco : la nipote dell’ex pilota consegna la scultura al Pontefice [GALLERY] : Una scultura raffigurante il volto di Ayrton Senna è stata donata dalla nipote dell’ex pilota di Formula 1 a Papa Francesco Nell’Udienza Generale di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Dopo aver toccato temi importanti come la Pasqua ed aver espresso la sua vicinanza ai parigini per l’incendio che ha vessato la cattedrale di ...

Formula 1 – L’Alfa Romeo Racing celebra la 1000ª gara della storia : l’omaggio della scuderia italiana : L’Alfa Romeo Racing celebra la 1000ª gara di Formula 1: l’omaggio della scuderia italiana in occasione del Gp di Cina La Formula 1, in occasione del Gp di Cina, ha raggiunto un importante traguardo: la millesima gara della storia. A vincere la corsa è stato il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, ma a celebrare lo storico obiettivo di questo sport motoristico sono stati in molti tra cui spicca anche l’Alfa Romeo ...