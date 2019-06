Football Leader | oggi i premi | Paratici dirigente dell’anno

Football Leader - per la B premiato Corini : riconoscimento speciale a Batistuta : Football Leader 2019 si arricchisce di altri premiati prestigiosi: Gabriel Omar Batistuta ed Eugenio Corini riceveranno un riconoscimento a Napoli nella VII edizione della kermesse dell’Aiac. Nello specifico, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta ha vinto il premio speciale “ Leader per sempre – Patrimonio del calcio” di Football Leader 2019 con la seguente motivazione: ...

Football Leader 2019 : premiati Batistuta e Corini : Football Leader 2019, un premio speciale per Gabriel Omar Batistuta, Corini vince invece il Leader Serie B Football Leader 2019 si arricchisce di altri premiati prestigiosi. Un premio speciale porterà a Napoli, per la VII edizione della kermesse dell’Assoallenatori, un campione assoluto come Gabriel Omar Batistuta. Insieme a lui un riconoscimento sarà consegnato anche ad Eugenio Corini. Nello specifico, l’ex attaccante di ...