calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono attese novità a breve per quanto concerne la cessione della. Dopo l’incontro, durato circa due ore, tra i Della Valle e Rocco Commisso a Milano, dovrebbe arrivare la firma che sancirebbe difatti il passaggio di proprietà. La cifra dell’affare, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 200 milioni. Cessione, le ultime: concluso l’incontro, firma vicina Ma, in attesa dell’ufficializzazione, si iniziano a fare idi coloro che andrebbero a costituire ilorganigramma della società: tra questi quello di Umberto Gandini come possibile amministratore delegato della nuova, della ‘bandiera’ Giancarlo Antognoni che verrebbe scelto nel ruolo di vicepresidente, e di uno fra Pietro Lo Monaco, Frederic Massara, Pierpaolo Marino o Massimiliano Mirabelli come futuro direttore ...

CalcioWeb : #Fiorentina, si fanno già i primi nomi per il nuovo Ds: quattro i profili al vaglio - sportface2016 : #Fiorentina, #Chiesa parla del suo futuro dal ritiro della Nazionale - UCS1946 : RT @gorigreg: @KatanecSreko @Marco_Samp @UCS1946 Fiorentina pare che oggi chiudano già. Tutto in silenzio, voci uscite da una settimana, Le… -