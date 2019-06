FINANZA E POLITICA Le mosse di Governo e Quirinale per non finire come la Grecia

ilsussidiario

(Di martedì 4 giugno 2019) Per evitare un destino greco o argentino, l'Italia non ha molte scelte se ilnon riesce a ristabilizzarsi in breve tempo

hannahbcn1 : RT @studiobugelli: @nientediniente1 BREAKING NEWS #3giugno #DeutscheBank #weidmann in accordo con gerarca #draghi x salvataggio a spese L… - adling64 : RT @studiobugelli: @nientediniente1 BREAKING NEWS #3giugno #DeutscheBank #weidmann in accordo con gerarca #draghi x salvataggio a spese L… -