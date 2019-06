Filippetti | ' A Londra dicono che Guardiola sia della Juventus'

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019)si,no. Una sorta di rompicapo che a giorni dovrebbe essere risolto. Tuttojuve.com ha intervistato Simone, responsabile del Sole24 ore a. Una chiacchierata nella quale sono emerse rivelazioni importanti. Il corrispondente del famoso giornale di economia ha detto: "Lo sport non è di certo affare di mia competenza, io mi occupo di altri argomenti". Ha poi aggiunto: "Aperò si dice che-Juve sia un affare concluso". Questa dichiarazione confermerebbe le rivelazioni, che fece il giornalista Guelpa. Ci sarebbero da risolvere il nodo ingaggio, e il problema relativo al contratto in essere con il Manchester City. Rumors che arrivano daha rivelato che questi rumors provengono direttamente da. "Dall'Italia invece i rumors più insistenti danno Sarri come prossimo allenatore dei bianconeri", ha aggiunto il ...

