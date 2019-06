FIFA | Infantino pronto a essere rieletto presidente

Platini - stoccate ad Infantino : “Ha ‘vomitato’ per dieci anni sulla FIFA - non è credibile” : Duro attacco dell’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, a Gianni Infantino, numero uno della Fifa ed ex segretario generale Uefa. Queste le sue parole rilasciate alla stampa, tra cui l’Equipe. “E’ un ottimo avvocato, un ottimo segretario generale, ma non ha alcuna legittimità, non è credibile come presidente della Fifa. Ha vomitato per dieci anni sulla Fifa. Quando dico ‘vomitato’ esagero un ...

Contrattacco Blatter - l’ex presidente della FIFA allo scoperto : “ho intenzione di denunciare Infantino” : L’ex numero uno del calcio mondiale ha intenzione di portare in tribunale il proprio successore prima della fine del mese Sepp Blatter torna alla carica contro Gianni Infantino e la Fifa, minacciando di denunciare il proprio successore entro la fine del mese. L’ex presidente della Federazione Internazionale è intervenuto ai microfoni dell’AFP, sottolineando come intenda portare in tribunale il numero uno del calcio ...

FIFA - Infantino in Kuwait per l’allargamento di Qatar 2022 : Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è stato in Kuwait la domenica appena trascorsa, per parlare della possibilità che il Paese contribuisca all’organizzazione delle gare di Qatar 2022, per allargare così il Mondiale e portarlo da 32 a 48 squadre. Come riporta “Associated Press”, dopo aver incontrato l’emiro del Kuwait e i funzionari del calcio, […] L'articolo FIFA, Infantino in Kuwait per l’allargamento di Qatar 2022 è stato ...

FIFA - Infantino contro gli ultimi episodi di razzismo : 'Inaccettabili - tolleranza zero' : 'Inaccettabile': è l'aggettivo scelto dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, per commentare gli ultimi episodi di razzismo che hanno visto coinvolti diversi giocatori di colore: 'Nei giorni ...