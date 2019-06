Fibra ottica Open Fiber a Portici | investimento di 4 milioni

I topi rosicchiano la Fibra ottica e lasciano la provincia di Belluno senza internet : Forse pensavano fosse formaggio. Nel bellunese alcuni topi hanno deciso di costruire il nido in una canaletta che contiene la fibra ottica . Non solo, hanno iniziato a rosicchiarla procurando un bel danno a tutta all’intera provincia .I roditori hanno danneggiato la rete internet , rendendo impossibile la connessione al web. Nessun collegamento per enti pubblici - dall’Agenzia delle Entrate, alle poste, fino agli ospedali - e privati ...

FiberMap scoprire con esattezza il tipo di copertura ADSL Fibra Ottica : FiberMap lo strumento professionale per verificare con esattezza che tipo di connessione internet è disponibile al tuo indirizzo di casa per non avere sorprese dopo l'attivazione della linea.

Foligno - dalla città alla montagna in arrivo 11mila chilometri di Fibra ottica : Prende il via a Foligno il progetto messo a punto da Open Fiber che realizzerà una infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH, Fiber To The Home, la fibra fino a casa, in tutto il ...