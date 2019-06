FCA-RENAULT Perché il Governo italiano non fa come quello francese?

FCA-Renault - Di Maio : auspico più lavoro : 18.16 "Sono in contatto con i vertici di Fca. Come governo stiamo monitorando l'operazione Fca-Renault che vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti".Lo scrive su Facebook il vicepremier Di Maio. "Il mio auspicio è che possa creare più lavoro, portando più tecnologia e più crescita al nostro mercato dell'auto -spiega-ma le trattative sono ancora in corso"."Diamo per scontato-prosegue-che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che ...

FCA-Renault - Conte : "Preme l'occupazione" : 15.50 "Di fronte a un'operazione di mercato così importe non spetta al governo orientare. Al governo però sicuramente spetta la premura che si conservi il livello occupazionale", che riguarda tutto "il sistema dell'indotto che è fondamentale". Lo ha detto il premier Conte, in merito alla fusione tra Fca e Renault. E' una vicenda che seguo con molta attenzione", ha poi aggiunto.

Motori – Fusione FCA-Renault : Coldiretti a muso duro contro il Governo francese : Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, è necessario che i termini dell’accordo siano pubblici Anche Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, ecco come esordisce la Coldiretti, l’associazione Coltivatori Diretti continua dicendo: “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di Fca con Renault, ma continua a fare ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan - Finalmente le prime dichiarazioni ufficiali : Da Nissan Finalmente arrivano alcune dichiarazioni ufficiali, le parole dell’A.D. nipponico sono neutre e misurate con il contagocce Dalla Sede centrale di Nissan a Yokohama, fanno sapere che sono in esame le intese contrattuali esistenti e le strategie future con l’azienda francese. Hiroto Saikawa, CEO di Nissan, in considerazione alla proposta attualmente in discussione riguardante la Fusione dei Marchi FCA e Renault, ha ...

FCA-Renault - Parigi alza posta : “Dividendo straordinario anche a noi - sede operativa a Parigi e seggio per il governo in cda” : Parigi ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo Stato francese, che con il 15% del capitale è il maggiore azionista del gruppo, in vista del cda convocato martedì per rispondere alla proposta di matrimonio ricevuta il 27 maggio dal gruppo italoamericano ha alzato la posta. per dire sì alla fusione 50-50 non si accontenta più della garanzia sui posti di lavoro, della tutela degli stabilimenti industriali francesi e di ...

Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la fusione FCA-Renault : Nell’incontro del weekend, Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann, ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo in Cda ...

