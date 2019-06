Fca-Renault | la prima fumata è grigia Decisione rinviata a mercoledì

Renault : «Interesse per nozze con Fca - domani nuovo Cda». Allo Stato francese un posto nel board : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Renault - nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto nel board e nel Comitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Motori – Fusione Fca-Renault - l’accordo potrebbe saltare : Fusione FCA-Renault, l’accordo potrebbe saltare, i Consiglieri Nissan presenti nel cda Renault si astengono al momento della votazione Come già detto precedentemente nella giornata di oggi si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere e votare la Fusione con l’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Durante la prima votazione, avvenuta meno di un ora fa, i due Consiglieri Nissan Yu ...

Il giorno di Fca-Renault : per Calenda governo giallo-verde assente : Milano. Dossier Fca-Renault al centro dell'attenzione oggi in una giornata positiva per Piazza Affari che guadagna oltre l'1 per cento a metà mattina con lo spread sceso poco sopra i 270 punti base. In previsione del consiglio di amministrazione della francese Renault che nel pomeriggio dovrebbe dis

Fca-Renault - è il D-day : Nissan apre il tavolo - c'è il nodo governance : ROMA Fca e Renault pronte alle nozze. È fissata per oggi la riunione del consiglio di amministrazione del gruppo francese che, salvo sorprese, darà via libera alla fusione alla pari...

Cose da sapere sulla trattativa Fca-Renault : La fusione porterebbe alla nascita del terzo produttore di auto al mondo, ma il governo francese – che è parte in causa, al contrario di quello italiano – sta imponendo parecchie condizioni

Motori – Fusione Fca-Renault anche la Meloni dice la sua : Fusione FCA-Renault: Meloni a muso duro,”Fratelli d’Italia darà battaglia contro l’ennesimo attacco ai nostri interessi” Il Deputato e leader del partito Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non le manda di certo a dire, e oggi su Facebook dice: “Con la Fusione FCA-Renault l’Italia consegna pure il ‘gruppo Fiat’ al controllo dello Stato francese che avrà il 7% della proprietà e già detta ...

Motori – Fusione Fca-Renault oggi si riunisce il CdA del Gruppo francese : Fusione FCA-Renault oggi si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gruppo francese: è attesa la decisione sull’apertura dei negoziati per la Fusione Atteso oggi il responso della decisione del Gruppo francese sull’apertura dei negoziati per la Fusione con il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il Consiglio di Amministrazione di Renault al completo è attualmente riunito per decidere del futuro del’azienda, oggi ...

Fca-RENAULT/ Perché il Governo italiano non fa come quello francese? : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire avrebbe chiesto alcune "garanzie" per l'assenso alla fusione tra Fca e Renault

Fca-Renault - Di Maio : auspico più lavoro : 18.16 "Sono in contatto con i vertici di Fca. Come governo stiamo monitorando l'operazione Fca-Renault che vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti".Lo scrive su Facebook il vicepremier Di Maio. "Il mio auspicio è che possa creare più lavoro, portando più tecnologia e più crescita al nostro mercato dell'auto -spiega-ma le trattative sono ancora in corso"."Diamo per scontato-prosegue-che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che ...

Fca Renault - Di Maio : da Governo attenzione e supporto : Fca, Di Maio:"Sono in contatto con i vertici di FCA. Stiamo seguendo come Governo l'operazione FCA-Renault che, vista la portata, vede il nostro Paese