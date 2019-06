Europee 2019 | ecco le vere cause dei voti perduti dal M5S

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) I risultati delle Elezionisono andati più o meno come previsto dai sondaggi: sulle percentuali si è visto un grande calo del M5S, una grande crescita della Lega, una moderata crescita del Pd. Certamente l’astensionismo ha punito il M5S più degli altri partiti: molti ex elettori delusi avranno preferito non votare piuttosto che confermare il voto di marzo 2018. Sono staticirca 5 milioni e mezzo di, la differenza tra i circa 10 milioni del marzo 2018 e i 4 milioni e mezzo di maggio. Alcuni analisti hanno indicato i difetti di comunicazione come la causa principale dell’insuccesso; ma mio parere la comunicazione non c’entra ed è abbastanza evidente quali siano ledeidal M5S, al punto da poterle rintracciare, se non una per una, almeno per grandi linee o per gruppi di elettori. Vediamone alcune. dal ...

