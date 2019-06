Emergenza alluvioni in Paraguay | 70mila famiglie evacuate GALLERY

Alluvioni in Serbia : quasi 300 sfollati - stato d’Emergenza : quasi 300 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in Serbia, a causa delle Alluvioni che hanno colpito l’area centrale del Paese. Le sono più colpite sono quelle di Kraljevo, Knic, Trstenik, Lucani, Arilje, Vrnjacka Banja, Guca. E’ stato proclamato lo stato d’emergenza in 12 comuni: lo ha confermato Boban Stevanovic, vice capo del Settore per le emergenze del ministero dell’Interno, secondo cui le ...

Meteo - stato di Emergenza in Paraguay : devastanti alluvioni e 40.000 evacuati per le esondazioni del fiume Paraguay [FOTO e VIDEO] : Secondo le autorità governative del Paraguay, oltre 40.000 persone sono state evacuate dalla capitale Asunción, a causa delle peggiori inondazioni degli ultimi 50 anni provocate dalle esondazioni del fiume Paraguay, dopo le piogge intense degli ultimi mesi che ne hanno fatto crescere il livello. I dati recenti mostrano che il fiume ha raggiunto un’altezza di 8,6 metri, superando il livello critico, mentre il suo livello normale è di 4 metri. Le ...

Alluvioni in Canada : Emergenza per inondazioni record vicino Montréal [GALLERY] : Oltre 10mila persone sono state evacuate nel Canada orientale negli ultimi giorni, a causa di inondazioni che hanno battuto i record del 2017: lo hanno reso noto le autorità, spiegando che per il ritiro delle acque potrebbero essere necessarie settimane. La località più colpita è quella di Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ad ovest di Montréal, dove oltre 6mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell’innalzamento ...

Alluvioni in Canada : Emergenza per inondazioni record vicino Montréal [GALLERY] : Oltre 10mila persone sono state evacuate nel Canada orientale negli ultimi giorni, a causa di inondazioni che hanno battuto i record del 2017: lo hanno reso noto le autorità, spiegando che per il ritiro delle acque potrebbero essere necessarie settimane. La località più colpita è quella di Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ad ovest di Montréal, dove oltre 6mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell’innalzamento ...