Elezioni anticipate a luglio e settembre 2019? Quando si è votato in estate

Quando si andrebbe a votare in caso di crisi di governo ed Elezioni anticipate : L'ipotesi di una crisi di governo è tornata a essere presa sul serio dopo l'ultimatum lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Se la crisi dovesse realmente aprirsi il voto anticipato è l'opzione più probabile: ma quali sono le finestre temporali in cui si potrebbero tenere eventuali elezioni politiche? Vediamo i due scenari più plausibili.Continua a leggere

CRISI GOVERNO : Elezioni ANTICIPATE?/ M5s vs lettera Tria e Lega : 'No austerità' : CRISI di GOVERNO, ipotesi ELEZIONI anticipate a fine settembre: lettera Tria a Commissione Ue fa infuriare M5s, attacco diretto a ministro e Lega.

Smacco a Netanyahu - Israele costretto a Elezioni anticipate : Meno di due mesi fa Benjamin Netanyahu trionfava alle elezioni anticipate in Israele, con il suo Likud che conquistava 35 seggi e con la coalizione di centrodestra che in teoria poteva contare su una maggioranza di 67 parlamentari. Molto in teoria, però, perché il premier non aveva fatto i conti con i rapporti logorati all’interno della alleanza. I...

"Non cade a breve". Pd e Zingaretti non credono a Elezioni anticipate : Il Partito democratico non crede più alle elezioni in autunno. Un po’ tutti, sia Nicola Zingaretti sia le minoranze, sono convinti che l’impulso ad andare avanti da parte della maggioranza sia più forte delle difficoltà che si troverà di fronte, al momento di scrivere la manovra economica. La prospettiva, allora, si sposta alla prossima primavera.Il leader dem parla di quella in corso nel Governo come una ...

Elezioni anticipate Italia : Pd pensa a Sala candidato premier : Elezioni anticipate Italia: Pd pensa a Sala candidato premier Dopo il timido successo conquistato alle Elezioni europee nel Partito democratico si discute sui prossimi step. Se, come ampiamente auspicato da Nicola Zingaretti, si dovesse andare a breve ad Elezioni anticipate il Pd potrebbe proporre come candidato premier il sindaco di Milano Beppe Sala. Per il segretario dem l’ultimo mese di campagna elettorale ha fatto emergere ...

Elezioni anticipate Grecia : il 7 Luglio riaprono le urne : Elezioni anticipate Grecia: il 7 Luglio riaprono le urne Il prossimo 7 Luglio si terranno le Elezioni politiche anticipate in Grecia. È questa la decisione dell’attuale premier ellenico Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, al governo del paese dal 2015. Scottato dalla sconfitta nelle recenti consultazioni europee, dove ha raggiunto solo il 24%, Tsipras ha deciso di ridare la parola agli elettori. Il suo mandato è in scadenza ad ...

Si corre verso le Elezioni anticipate Zingaretti pensa a Sala premier : Per Sala la prima scelta è ricandidarsi a Milano ma la crisi di Governo è dietro l'angolo e Zingaretti riflette sull'ipotesi del sindaco meneghino premier Segui su affaritaliani.it

Europee - la Grecia va a destra : Tsipras convoca Elezioni anticipate : Le elezioni Europee hanno prodotto un terremoto politico in Grecia, dove il premier Alexis Tsipras ha annunciato elezioni anticipate per fine giugno dopo la netta affermazione dell’opposizione conservatrice. La decisione di chiamare il Paese alle urne con quattro mesi di anticipo sulla scadenza naturale di ottobre è il frutto dell’avanzata di Nuova Democrazia arrivata al 33% dai dati preliminari rispetto al magro 24% dello ...

L'ombra delle Elezioni anticipate : La coalizione di governo ha le ore contate Parigi, 22 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Il governo populista italiano formato da Lega e Movimento 5 Stelle ha i giorni contati. È quanto afferma il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che l’alleanza di governo “è entrata in fibrillazione” a causa del

Il cancelliere austriaco Kurz chiede Elezioni anticipate dopo che il vice cancelliere si è dimesso per presunta corruzione : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha indetto elezioni anticipate dopo che il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, partito di estrema destra per la libertà (FPÖ), si è dimesso per accuse di corruzione. Il quotidiano tedesco Der Spiegel e il quotidiano Süddeutsche Zeitung hanno pubblicato il video di Strache che sembra offrire contratti governativi a una donna che ha affermato di essere un investitore russo e nipote di un ...

Austria alle Elezioni anticipate a settembre : Il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen ha incontrato questa mattina il cancelliere tedesco Sebastian Kurz per discutere della crisi politica. Al termine dell’incontro, durato circa un’ora, l’annuncio di nuove elezioni che si terranno “a settembre, possibilmente all’inizio del mese”. È la prima scossa d’assestamento dopo il terremoto politico di ieri, con le dimissioni del leader ...

Crisi politica a Vienna : Sebastian Kurz chiede Elezioni anticipate : Si apre un’improvvisa Crisi politica in Austria ad una settimana dalle elezioni europee. Il leader dell’estrema destra Hans Christian Strache

Strache affossa governo Kurz - Elezioni anticipate in Austria. Il cancelliere : “Quando è troppo è troppo” : Una "Blitzkrise" - crisi lampo - inimmaginabile, per colpa di un video-scandalo. In Austria in 24 ore e' caduto il governo e il popolo austriaco dovra' tornare alle urne molto probabilmente nel mese di settembre anche se c'e' un'ipotesi che possa slittare a ottobre. Un terremoto politico vero e proprio in salsa viennese ad appena una settimana dalle elezioni europee. Dalla pubblicazione del video tranello che inchioda Heinz Christian Strache, ...

L'Austria annuncia Elezioni anticipate : 21.53 "Voto anticipato". Lo annuncia il presidente della Repubblica d'Austria, van der Bellen, dopo aver parlato con il cancelliere Kurz e commentando il video in cui l'ex vice cancelliere, Strache, ripreso di nascosto, prometterebbe appalti durante una "serata brava". Le "immagini sono vergognose", dice van der Bellen: "Noi non siamo così". "Collaborazione impossibile con i socialdemocratici della Fpoe che non condividono le nostre posizioni ...