Ecofuturo Tv | ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo Fra energie rinnovabili

(Di martedì 4 giugno 2019)e ultimaditv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodioci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle terre;Fo ci parla, illustrandolo con la sua penna, di risparmio energetico nell’illuminazione pubblica; un estratto del film “Sogni Comuni” realizzato dall’Associazione Comuni Virtuosi; Lucia Cuffaro ci spiega come autoprodurre una pizza senza glutine dalla farine di ceci; un servizio di Italia Che Cambia su Exe, il primo Data Center ecologico in Italia; Michele Dotti ci invita a riflettere sull’informazione, risolvendo il cubo di ...

