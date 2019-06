Ecco come salvare il gatto di Schrödinger

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) (foto: Getty Images) Sapere in anticipo se ildista per morire è possibile? È quello che ha provato a fare (anche se ovviamente con gli atomi e non su un vero) un gruppo di fisici, coordinati dalla Yale University. I ricercatori hanno dimostrato che è possibile anticipare e prevedere un salto quantico da uno stato fisico a un altro in un particolare atomo superconduttore. Lo studio è in linea con attuali teorie quantistiche (la quantum trajectory theory), introdotte negli anni ’90. Idealmente, la nuova ricerca consentirebbe di prevedere se ildista per morire e salvarlo: questo particolare esperimento, attraverso il sistema specifico realizzato dagli autori, consentirebbe di scardinare, almeno a livello teorico, uno dei pilastri classici della meccanica quantistica, su cui si basa il paradosso del “di”. I risultati sono ...

beppe_grillo : #LAVORI DEL #FUTURO: LA SINDROME DEL GATTOPARDO 'Tutto deve cambiare, perche tutto resti come prima'. In questo cam… - borghi_claudio : @Golfredo1 Ovvio, ecco i tassi dei bund tedeschi. Si paga per avere il titolo tedesco decennale. Vedete voi se è po… - zaiapresidente : ? Stamattina abbiamo inaugurato il primo tratto della Pedemontana Veneta a Breganze, con il vicepremier #Salvini. E… -