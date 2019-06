Durata media governi italiani | quante crisi di governo ci sono state

termometropolitico

(Di martedì 4 giugno 2019)diciDal 1948 ad oggi, in 73 anni di storia della Repubblica italiana,65 isusseguitesi alla guida del Paese, con unadi 1,1 anni per esecutivo. Un risultato che sottolinea un’instabilità intrinseca di sistema, soprattutto se si compara con le altre realtà europee, come la Germania, dove ladeiè di circa 3 anni. A questo si aggiunga che in Germania la legislatura dura 4 anni, differentemente dall’Italia in cui ha un arco di vita quinquennale. Per quanto riguarda i Presidenti del Consiglio, in Italia cistati 29 primi ministri, inuno ogni due anni e mezzo.numerosissimi i premier che hanno presiedutodifferenti: De Gasperi ne ha guidati 8, Andreotti 7, Fanfani 6, Berlusconi 4 e così via. Masoprattutto gli ultimi anni della Repubblica ...

