DRAGON STAR VARNIR | Nuovo Trailer e Screenshot

(Di martedì 4 giugno 2019) Zephy, un giovane cavaliere il cui scopo era distruggere tutte le streghe, si ritrova a fare amicizia con loro dopo un evento che gli ha cambiato la vita. Insieme cercano un modo per salvare le streghe dal loro destino maledetto, svelando i misteri del loro mondo, Varneria, lungo il loro cammino. Sono disponibili nuovidei dialoghi pere un aggiornamento sui profili dei personaggi sul sito ufficiale. Zephy e le streghe incontreranno nuovi alleati e nuovi nemici durante questa avventura! Zephy, per tutto il viaggio, sarà tormentato da una sola domanda: “Di chi dovrei fidarmi?” Nel nostro overviewsveleremo maggiori dettagli su chi sono le streghe, in che modo sono affette dalla maledizione e come possono sfruttare il potere dei draghi.See image gallery at www.gamerbrain.net Caratteristiche ...

