DOODLE GOOGLE PER I 50 ANNI DEL GAY PRIDE Tutto iniziò nel 1969 a New York

2 giugno - Google celebra la Festa della Repubblica con un DOODLE : 2 giugno, Google celebra la Festa della Repubblica con un Doodle Sulla homepage della versione italiana del motore di ricerca campeggia una bandiera italiana che sventola nel cielo Parole chiave: 2_giugno ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : il DOODLE di Google ci ricorda perché si festeggia il 2 Giugno : Google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica Italiana 2019: sulla home page Italiana del noto motore di ricerca è online dalla mezzanotte un Doodle personalizzato con la bandiera tricolore che sventola. Istituita nel 1947, il 2 Giugno è Festa nazionale perché si ricorda il referendum istituzionale che il 2 e 3 Giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite della storia d’Italia, con ...

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale DOODLE di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

Festa della Mamma 2019 : ecco il tenerissimo DOODLE di Google per Domenica 12 Maggio : Anche quest’anno Google ci delizierà con un Doodle per la Festa della Mamma! Si tratta si un oMaggio a tutte le mamme del mondo: un’anatra e i suoi 6 anatroccoli dipinti con il colore delle lettere nel logo di Google. I piccoli seguono la Mamma, che li protegge tenendoli vicino a sé. Il Doodle sarà visibile in numerosi Paesi domani 12 Maggio 2019, tra cui Italia, Germania, Austria, Grecia, India, Stati Uniti d’America, Brasile, ...

Google celebra con un DOODLE Lucy Wills - l’ematologa che ha cambiato per sempre la cura prenatale con la scoperta dell’acido folico : Oggi Google celebra con un bellissimo Doodle l’ematologa inglese Lucy Wills, la pionieristica ricercatrice medica la cui analisi dell’anemia prenatale ha cambiato il volto della cura prenatale preventiva per le donne di tutto il mondo. Il Doodle non è disponibile in Italia, ma lo è in Nord America, alcune zone dell’Europa, dell’Asia e del Sud America. Nata il 10 maggio del 1888, Lucy Wills ha frequentato il Cheltenham College for Young Ladies, ...

Auguri Buon 1 maggio : frasi e video/ Festa del Lavoro - il DOODLE di Google da inviare : Auguri di Buon primo maggio, Festa del Lavoro 2019: non solo video, immagini e frasi. Anche Google celebra la ricorrenza con un doodle da inviare.

Festa del Lavoro 2019 - ecco il DOODLE di google : google dedica un doodle speciale alla Festa del Lavoro 2019: visibile in gran parte del mondo, dall’Europa all’Asia fino ad Africa e America latina (più precisamente in Italia, Francia, Germania, Grecia, Turchia, Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Ucraina, Romania, Serbia, Austria, Svizzera, Ungheria, Bosnia, Croazia, Russia, Brasile, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela, Panamà, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Messico, ...

La Giornata della Terra nel Google DOODLE di oggi : Anche Google celebra con uno dei suoi Doodle la Giornata della Terra 2019 . Il motore di ricerca mostra al posto del solito logo un'animazione che raffigura il globo terrestre nello spazio e la ...

Giornata della Terra : un Google DOODLE speciale per l’Earth Day [GALLERY] : Felice Giornata della Terra 2019! Quest’anno il Doodle di Google ci accompagna in un viaggio intorno al mondo, alla scoperta delle creature che dimorano il pianeta che chiamiamo “casa”. Lo slideshow (nella gallery in alto) mostra 6 interessanti organismi e la loro caratteristica principale. Giornata della Terra: il 22 Aprile 2019 eventi in 193 Paesi per “Earth Day” Torna la più vasta manifestazione ambientalista del ...

Movimento Bauhaus : DOODLE GOOGLE del 12 aprile 2019 : artisti e cos’è : Movimento Bauhaus: doodle Google del 12 aprile 2019: artisti e cos’è Google con il suo ultimo doodle ha voluto omaggiare i 100 anni trascorsi dalla nascita del Movimento Bauhaus; la scuola fondata da Martin Gropius fondata nel 1919 a Weimar. Un anniversario fondamentale nella storia tedesca e che proprio la Germania festeggerà con 600 diverse manifestazioni nel corso dell’anno. Solo a Berlino se ne sono svolgeranno più di 40 nei primi sei ...

