Disabili e lavoro | associazioni divise sul progetto di Ferrarelle | 10 ragazzi assunti | ma

(Di martedì 4 giugno 2019) Assumere dipendenti contà cognitiva ma mandarli a lavorare in un’altra realtà, in un luogo del tutto estraneo alla prima impresa. Una novità assoluta in Italia che ha causato qualche perplessità e diverse riflessioni del mondo delle organizzazioni nazionali dei. A prevederlo è un protocollo di intesa firmato tra la Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli e la Regione Campania. Laha assunto a tempo indeterminato 10appartenenti alle categorie protette da collocare presso le mense e le cucine delle Scuole internazionali paritarie Dalla parte dei bambini. Alcuneaccolgono l’iniziativa con favore, mentre la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish) è contraria all’idea che un’azienda “appalti” a terzi l’inserimento delle personeche per legge è tenuta ad assumere. I nuovi...

