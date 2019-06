Diritti tv | il piano della Lega calcio per il 2021 | nuova asta a dicembre 2019 | canale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie telefoniche. Il, anno in cui scadranno gli attuali contratti, non è poi così lontano, lagià lavora alla prossimasuitv. C’è anche la data: il bando potrebbe essere pubblicato a. E c’è unalternativo alle tradizionali pay-tv, firmato dagli spagnoli di Mediapro. DOPPIO ABBONAMENTO E NIENTE CONCORRENZA – Il 2018 ha già segnato a suo modo una rivoluzione: è finito lo storico duopolio Sky-Mediaset, che aveva ...

