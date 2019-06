Di Maio a Salvini | “Chi tradisce il contratto | tradisce il Paese”

lineapress

(Di martedì 4 giugno 2019) “Nessuno vuole vivacchiare. Siamo la prima forza politica in Parlamento, abbiamo sempre dimostrato lealtà a questo governo. Vogliamo andare avanti per continuare a dare risposte agli italiani. Non c’è altro tempo da perdere. Le parole più belle sono i fatti”. Con queste parole Luigi Diapre la sua intervista al Corriere della Sera in cui commenta la situazione del governo e la conferenza stampa di Giuseppe Conte. E suI vertice di governo afferma: “Spero il prima possibile, io sono a completa disposizione. Per quanto riguarda il, prima realizziamo tutti i punti. Di sicuro ora serve un’agenda con delle priorità che ci permetta di lavorare in maniera spedita e propositiva” Poi l’attacco rivolto in maniera neanche troppo velata ache viste le elezioni europee potrebbe far cadere il Governo: “chiquesto ...

AndreaMarcucci : #Conte non aveva nulla di importante da dire: solo chiacchiere e distintivo. Ha elencato una serie di promesse trad… - AndreaMarcucci : Lo #spread sale vorticosamente, siamo ad un passo dalla procedura di infrazione dell'Europa. Conte, Di Maio e Salvi… - alexbarbera : Come mai Conte ha avuto bisogno di convocare una conferenza stampa per dire a Di Maio e Salvini che si è rotto le s… -