(Di martedì 4 giugno 2019) Lo scandalo combine scoppiato in Spagna è l’ennesima macchia di unin cuivengono preferiti a gloria e onore Sette giocatori, un barbecue e una combine grossa così. E’ accaduto in Spagna, dove i giocatori delhanno messo in piedi un inganno riprovevole che rischia di uccidere per l’ennesima il, quello sincero e genuino. AFP/LaPresse Gloria e onore ormai non contano più, hanno lasciato spazio ad un vortice di, che hanno come unico scopo il Dio. L’Operación Oikos è mirata a far chiarezza su questo torbido affare, un giro discommesse messo in piedi da sette giocatori della squadra che appartiene a Ronaldo il Fenomeno, guidati da Carlos Aranda e Raul Bravo. Sono loro i capi di questa organizzazione, riusciti a mettere in scena un bel teatrino in occasione dell’ultimo match di Liga tra ...

