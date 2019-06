Della Valle ha chiuso la cessione della Fiorentina a Commisso

Fiorentina - inizia l’era americana : trovato l’accordo con Commisso per 170 milioni. Con i Della Valle un amore mai sbocciato : inizia l’era Della Fiorentina a stelle e strisce. Dopo l’arrivo a Milano, lunedì sera, del miliardario italo-americano Rocco Commisso e l’incontro avvenuto nella mattinata di martedì nell’ufficio milanese dei fratelli Della Valle, secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le firme delle due parti sul passaggio di proprietà. Manca solo l’ufficialità che avrà bisogno dei tempi tecnici di rito e potrebbe arrivare ...

Fiorentina - c’è l’accordo per la vendita : Della Valle e Commisso dal notaio : E’ durato circa due ore l’incontro per il passaggio di proprietà Della Fiorentina tra i fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso nella sede Della Tod’s a Milano. Ora l’imprenditore italo-americano è arrivato da poco presso lo studio legale BonelliErede dove lavora l’avvocato Carlo Montagna, membro del CdA Della Fiorentina e dove presumi...

Vendita della Fiorentina alla fase finali - Della Valle e Commisso dal notaio : La trattativa per il passaggio di proprietà Della Fiorentina dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italoamericano Rocco Commisso è alle fasi finali. Dopo un incontro a Milano durato un paio d'ore le parti si sono trasferite in uno studio notarile per formalizzare l'intesa, con un prezzo che potrebbe essere anche leggermente superiore ai 160 milioni di euro riportati da alcune indiscrezioni nelle scorse settimane.

Cessione Fiorentina - terminato l’incontro tra Commisso e i fratelli Della Valle : le ultime : Il confronto tra l’imprenditore italo-americano e i fratelli Della Valle si è concluso dopo due ore, prima che Commisso si spostasse presso lo studio legale BonelliErede E’ durato circa due ore l’incontro per il passaggio di proprietà Della Fiorentina tra i fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso, tenutosi presso la sede Della Tod’s a Milano. Ora l’imprenditore italo-americano è arrivato da poco ...

Fiorentina - incontro a Milano tra i fratelli Della Valle e Commisso : si lavora per raggiungere il closing : I fratelli Della Valle hanno ricevuto Rocco Commisso presso la sede Tod’s di Milano, le parti lavoreranno per chiudere la cessione del club E’ iniziato poco prima dell’una il vertice tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso, interessato all’acquisto Della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano è arrivato domenica in Italia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone per definire gli ultimi dettagli ...

Cessione Fiorentina - è arrivato in Toscana l’uomo di fiducia di Commisso : incontro con i Della Valle : Cessione Fiorentina – Dopo la notizia di diversi giorni fa e il successivo comunicato Della Fiorentina, è arrivato in Toscana Joe Barone, l’uomo di fiducia del futuro proprietario Della viola, Rocco Commisso. Riunione questa mattina a Milano dei vertici Della società, con i fratelli Della Valle nella sede Della Tod’s. Oltre all’incontro col suo uomo di fiducia, è previsto quello con Commisso stesso, arrivato a ...

Cessione Fiorentina - Panerai difende i Della Valle : “Non è detto che chi arriva possa fare meglio” : La settimana scorsa, la notizia dell’acquisto Della Fiorentina da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Qualche ora fa, al termine del Cda, la nota Della società in merito al processo in corso che porterà alla Cessione dei toscani. A tal proposito ha parlato ai giornalisti, alla fine del consiglio, il dirigente Paolo Panerai, difendendo i Della Valle. Ecco le sue parole. Cessione Fiorentina, il sindaco ...

Fiorentina - i Della Valle allo scoperto : “In corso procedura finalizzata alla cessione” : La notizia era uscita fuori la settimana scorsa ma, anche in vista dell’importantissimo match salvezza contro il Genoa, nessuno dell’attuale società aveva fatto trapelare nulla. allo stesso modo, però, non c’era stato neanche segnale di smentita. Ecco spiegato il motivo. Rocco Commisso è più vicino che mai alla Fiorentina. Di seguito, la nota Della società viola dopo il Cda, che conferma l’esistenza di una procedura ...

Cessione Fiorentina – Terminato il CDA - arriva la conferma : Della Valle tratta con Commisso : Terminato il CDA Della Fiorentina, arriva la conferma in merito alla Cessione Della società Viola: il presidente Della Valle tratta con Rocco Commisso Da pochi minuti si è concluso il Consiglio di Amministrazione Della Fiorentina. Paolo Panerai, membro del CDA Della Viola, ha annunciato, senza giri di parole, l’esistenza Della trattativa fra Della Valle e Commisso per la Cessione Della Fiorentina: “non c’è niente da dire, verrà ...

Basket : Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle prossimi all’approdo in Germania. Aumenta il contingente azzurro all’estero : Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle cercano rivincite all’estero. Dopo una stagione meno bella di quella che entrambi si aspettavano, rispettivamente a Trento e a Milano, uno dei giocatori migliori Della nuova generazione cestistica italiana e l’ex Reggio Emilia, potenzialmente giocatore capace di stare tranquillamente ai piani alti, cercano di riprendersi la carriera in mano fuori dai nostri confini. Per Flaccadori, in ...

Fiorentina - Della Valle irritati : l’affare Commisso frena : Ci sarebbe parecchia irritazione attorno a Diego e Andrea Della Valle. I proprietari Della Fiorentina sarebbero rimasti infastiditi dall’approccio di Rocco Commisso alla trattativa per l’acquisto del club viola. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Commisso avrebbe violato la clausola di riservatezza – presente nel contratto preliminare – che imponeva il silenzio su questa […] L'articolo Fiorentina, Della Valle irritati: ...

Fiorentina - i Della Valle mai più allo stadio con un clima così : Salvezza con il brivido per la Fiorentina, la squadra viola ha conquistato l’obiettivo dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, adesso l’obiettivo è quello di programmare il futuro con l’ormai imminente cambio di proprietà e con il club che finirà nelle mani di Commisso. Nel frattempo gli attuali proprietari Diego ed Andrea Della Valle non ...

Fiorentina - i Della Valle convocano per lunedì un CdA urgente sul futuro [DETTAGLI] : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione“. Possibile a questo punto che sia imminente la svolta societaria con il passaggio di proprietà dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, al magnate italo-americano Rocco Commisso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...