Danimarca domani al voto per le Politiche | favoriti i socialdemocratici L’ultradestra

ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Più welfare, ma meno immigrazione: con questa ricetta idanesi sperano di riconquistare il governo nelle elezionidi, in cui i sondaggi danno la coalizione di centrosinistra nettamente favorita. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l'ultima rilevazione dà infatti il partito di Mette Frederiksen prima forza con il 27% dell preferenze, mentre la coalizione nel suo complesso ne otterrebbe il 55%.Dunque, latorna alle urne, mercoledì 5 giugno, per rinnovare il proprio Parlamento. Alle recenti elezioni europee, laha sorpreso l’Europa con un’affluenza del 66% (tanti danesi così non erano mai andati alle urne per una elezione Ue. Sul fronte sondaggi, i Liberali (conservatori) del premier uscente Lokke Rasmussen non andrebbero oltre il 18%, mentre l'ultradestra del Partito del Popolo (Dpp) si fermerebbe all'11%, ...

lalaferla : RT @jeperego: Domani in #Danimarca si vota per eleggere il nuovo parlamento. E il tema #clima è diventato il tema più importante per politi… - casamacombo : RT @jeperego: Domani in #Danimarca si vota per eleggere il nuovo parlamento. E il tema #clima è diventato il tema più importante per politi… - jeperego : Domani in #Danimarca si vota per eleggere il nuovo parlamento. E il tema #clima è diventato il tema più importante… -