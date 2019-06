Dai chilometri percorsi agli atleti giunti al traguardo di Verona | il Giro d’Italia 2019

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) L’edizione numero 102 deld’Italia si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha regalato il primo successo all’Ecuador: ecco tutti i numeri dell’evento La prima vittoria dell’Ecuador è già una storia da raccontare, una chicca a conclusione di un’edizione che non sarà certamente dimenticata. Ilsi è appena concluso, raggiungendo ilposto all’Arena di. Marco Alpozzi/LaPresse Giunta alla sua centoduesima edizione, la Corsa Rosa può essere raccontata anche in numeri, eccoli nel detto: 1 – i Giri vinti dall’Ecuador 3 – il numero di dorsale del vincitore, Richard Carapaz 39,291 – la media oraria finale 59 – le aziende che a vario titolo (me, classifiche, carovana pubblicitaria, villaggi di partenza e arrivo) hanno sponsorizzato il142 – gli ...

KarlRheinmann : RT @JacopoVeneziani: Vi presento l’antichissima miniera di sale di Wieliczka (Polonia), scavata a partire dal XIII secolo ed utilizzata fin… - Carlo213Ge : @LeonardoCaciopp Com'è che pochissimi però comunque fecero il percorso inverso? Dai. È un terreno merdosissimo. Da… - _Deliranza_ : @pendufemelle Ahah troppi chilometri tutto insieme! Dai allora riposati, se tornerai ancora a milano ci rifaremo ??… -