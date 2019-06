Da psichiatra | trovo inconcepibile l' eutanasia a 17 anni come soluzione alla

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) “Non possiamo entrare nel merito di quanto dolore provasse la ragazza, ma immaginare che laa questa sofferenza sia porre finevita è una questione cheritengo abbastanza”. Per il dottor Giuseppe Nicolò, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 5, Noa Pothoven doveva essere aiutata in un altro modo. La 17enne olandese ha chiesto e ottenuto l’, legale nei Paesi Bassi, dopodi sofferenze psichiche seguite a tre violenze subite da bambina. La giovane è morta domenica in casa con l’assistenza medica fornita da una clinica specializzata. Non sopportava più di vivere a causa della depressione. Professore, la ragazza dice che nessuno è stato in grado di aiutarla. Chi ha fallito? Davvero non c’era altra?Ci sono trattamenti specifici ...

