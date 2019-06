Da medium di libertà alla sorveglianza di massa | il web ha tradito la sua missione?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Carta dei diritti di Internet: un convegno dedicato al lascito intellettuale di Stefano RodotàCamera dei deputati Abbiamo accolto la Rete come undiillimitata ma oggi l’euforia si è tramutata in delusione. Lae la comunicazione della rete si sono rovesciate in un controllo e unatotali. Secondo il filosofo coreano Byung-Chul Han anche i social network, la più grande piazza pubblica della storia, sono diventati panottici digitali che sorvegliano lo spazio sociale e lo sfruttano senza pietà per estrarre dalle nostre azioni i dati che l’industria immateriale utilizza per aumentare la crescita, la produttività, e i guadagni per i propri azionisti (Psicopolitica, 2016). Mentre da una parte il capitalismo estrattivo usa la miniera sconfinata dei big data per costruire consumatori passivi e disciplinati (Vecchi, 2018), il bisogno umano di comunicare è ...

