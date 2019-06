ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Noi italiani spesso inventiamo nuove etichette per definire cose vecchie ma spiacevoli o imbarazzanti. Una di queste è, che dà il titolo al saggio con cui tento di delineare la storia idraulica, civile e politica della questione idrogeologica italiana, dall’unità ai nostri giorni. Nel resto del mondo, sexè un successo della pop dance di fine secolo scorso, mailun’arma esplosiva spedita per posta e bathuna mistura chimica da bagno, effervescente a contatto con l’acqua per la gioia delle belle signore. Nessuno al mondo ha però contezza che waterpossa significare qualcosa di diverso da un certo origami o da un ordigno bellico subacqueo di un gioco Nintendo; o da un gavettone agostano.è quindi un sintagma affatto nostrano, entrato nella quotidianità, sostituendo nel linguaggio comune il tradizionale etimo di meteora. Ma non abbiamo saputo ...

Cascavel47 : Da bomba d’acqua a sex bomb il passo (semantico) è breve - ilfattoblog : Da bomba d’acqua a sex bomb il passo (semantico) è breve - cavalierenews : #LAGO DEL #TURANO, #BOMBA D’#ACQUA CAUSA #FRANE, #SMOTTAMENTI E #FANGO SULLA #STRADA #TURANENSE: #VIABILITA’… -