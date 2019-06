ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) “O entro sette giorni portano laper lasciare aperta quell’azienda e far lavorare 450oppure noi gli togliamo i soldi che hanno preso dallo Stato”. Così il ministro dello Sviluppo economico Luigi Diin merito alla vertenza. “Gli blocco quelli che gli stavamo per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevano servire a creare più lavoro in più occasioni per le imprese”, ha minacciato il capo politico del M5s., Di: “Stato si farà rispettare”. Azienda: “ora non c’è”. Lavoratori protestano sotto il Mise L'articolo, Di: “Inaccettabile che450o tagliamo loro gli incentivi statali” proviene da ...

MinLavoro : #4giugno il Ministro @luigidimaio parteciperà al tavolo di crisi dell'azienda #Whirpool - Noovyis : Un nuovo post (Crisi Whirlpool, Di Maio: “Inaccettabile che lascino a casa 450 persone. Soluzione o tagliamo loro g… - gabdignazi : RT @AugustoBisegna: #Whirlpool #DiMaio replica fa il duro, ma lo fece anche con Pernigotti ecc. risultati zero. Oggi a maggior ragione, dem… -