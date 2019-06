Crisi si governo La Lega è al al 36 | 5% | Salvini passa all’incasso

FINE DEL GOVERNO/ Conte e la farsa di una Crisi già consumata : Conte, nell'attesa conferenza stampa, ha dato un ultimatum a Di Maio e Salvini per sbloccare l'esecutivo. Di fatto ha aperto la crisi di GOVERNO

Conte ha ammesso fallimento - riferisca in Parlamento! Il Pd invoca la Crisi di governo : Dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd va all'attacco e parla di crisi di governo già avviata. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte di riferire in Parlamento. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, sostiene che il presidente del Consiglio "ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo".

Giorgia Meloni - Rampelli e "l'avviso di auto-sfratto" di Conte. Delrio : "Ora è aperta la Crisi di governo" : "Un avviso di auto-sfratto". Dal partito di Giorgia Meloni parte il cannoneggiamento su Giuseppe Conte, subito dopo la conferenza stampa in cui ha lanciato un "aut aut" a Lega e M5s. "In linea di massima - ironizza Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera -, pur no

Governo in Crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la Crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

Crisi di Governo - M5S e Lega litigano su Tria : Nel Governo si respira un'aria peggiore di giorno in giorno, e le elezioni non sembrano aver concluso la campagna elettorale, bensì paiono quasi averla accentuata. Sembra essere sempre più evidente che Salvini stia pensando in modo reale alla Crisi, così da tornare a nuove elezioni a settembre. La decisione effettiva sembra però Legata in particolare alla risposta che arriverà dalla Ue, in seguito alla lettera inviata dall'Italia dopo che il ...

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la Crisi di governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

Lega e 5 Stelle : il dietro le quinte Governo - resta lo spettro della Crisi : Sulla lettera di risposta ai rilievi dell'Unione europea si è sfiorata davvero la crisi. Luigi Di Maio, quando ha letto le anticipazioni della missiva del Mef, è andato su tutte le furie. Al di là del giallo sulle due versioni, la convinzione dei 5 Stelle è che la Lega e il titolare del ministero dell'Economia abbiano provato a depotenziare il reddito di cittadinanza... Segui su affaritaliani.it

Crisi governo : ELEZIONI ANTICIPATE?/ M5s vs lettera Tria e Lega : 'No austerità' : CRISI di GOVERNO, ipotesi ELEZIONI anticipate a fine settembre: lettera Tria a Commissione Ue fa infuriare M5s, attacco diretto a ministro e Lega.