Così è stato infettato e intercettato il telefonino del magistrato Palamara

Così Nibali ha perso il Giro d’Italia : la ripicca d’orgoglio su Roglic e il regalo a Carapaz - il suicidio dello Squalo a Courmayeur è stato decisivo [DATI] : Vincenzo Nibali ed un Giro d’Italia perso per colpa di orgoglio e dispetti: ecco perchè lo Squalo dello Stretto avrebbe potuto vincere con estrema facilità la 102ª edizione della Corsa Rosa Il Giro d’Italia 2019 sta per volgere al termine: oggi si è disputata l’ultima tappa di montagna che sarebbe potuta essere decisiva per la vittoria finale. Vincenzo Nibali non è riuscito ad accorciare le distanze da Carapaz, che si è ...

"Grazie a chi ci è stato vicino in questo momento Così triste" - scrive Claudio Santamaria su Instagram : L'attore romano ringrazia per l'affetto ricevuto dopo la perdita del bambino che aspettava da Francesca Barra

Violeta commenta la notte di passione con Colloricchio : 'E' stato Così bravo' : Ha destato molto scalpore il video che mostra Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio mentre consumano un rapporto intimo nel contesto della trasmissione televisiva Supervivientes, una sorta di Isola dei Famosi in versione spagnola. Tra i due è scoppiata la scintilla nel corso delle settimane di permanenza sull'isola, tant'è che Violeta ha deciso di lasciare il fidanzato in diretta televisiva. I fan del reality non si aspettavano però di certo di ...

Greta Thunberg forse non prevedeva il successo dei suoi venerdì. È stato Così anche per la Social street : In questi mesi ho seguito con interesse le modalità organizzative dei Fridays for Future, la mobilitazione mondiale promossa dall’attivista Greta Thunberg sul cambiamento climatico. E’ stato impressionate vedere come un’idea, se comunicata nel modo giusto, con sincerità, chiarezza e convinzione, possa coinvolgere così tante persone. Probabilmente Greta non si aspettava tutto questo quando ha iniziato. E’ stato così anche per le Social street. ...

Motori – KTM EXC 2020 : l’enduro non è mai stato Così facile : Le novità introdotte sui nuovi modelli di KTM EXC 2020, fanno in modo che siano le moto da enduro più estreme e con le migliori prestazioni del mercato KTM annuncia oggi 20 maggio l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli EXC 2020. Proposte con Motorizzazioni a 2 e 4 tempi, le nuove EXC sono moto READY TO RACE in grado di affrontare le sfide più estreme. Sviluppate sui terreni più impegnativi con il prezioso contributo dei piloti ufficiali ...

Così le pagine Facebook pro M5S e Lega hanno conquistato i loro follower : Molte delle pagine social chiuse nei giorni scorsi erano inizialmente dedicate all'intrattenimento. Solo dopo avevano cambiato finalità, abusando dell'opportunità di modificare il nome della pagina

Serie B - i giocatori del Palermo furiosi : “regole stravolte a campionato finito - non funziona Così in uno Stato di diritto” : I giocatori rosanero non hanno per nulla accettato la decisione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha deciso comunque di far disputare i playoff “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di ...

CAOS LIBIA/ Così Onu - Nato e Ue la regalano allo stato islamico : Sulla LIBIA, l'Onu, la Nato e l'Ue hanno dato un'altra prova della loro impotenza. Non Così i paesi del Golfo. Pare che al Baghdadi sia il LIBIA

SCUOLA/ Esame di Stato - Così il nuovo colloquio cambia le carte : Il colloquio dell'Esame di Stato di quinta superiore rimane la questione più delicata della nuova maturità. Ecco come cambia

Vestire di nero? Non è mai stato Così cool : Che vestirsi total black fosse di tendenza tra le celeb maschili è cosa nota. C’era da aspettarsi quindi che, benchè il tema del Gala organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum di New York quest’anno fosse Camp: Notes on Fashion - un vero e proprio invito ad esagerare e a stupire con effetti speciali - molti invitati si presentassero, totalmente, di nero vestiti. Si tratta pur sempre di un evento ...

“La mafia è una montagna di merda” : Così Peppino Impastato iniziò la battaglia che lo portò alla morte : Giuseppe Impastato, conosciuto come Peppino, era nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948. E’ stato giornalista, attivista e poeta. Le sue denunce contro le attività di cosa nostra furono così forti e intense, da portare al suo assassinio, il 9 maggio 1978. Cresciuto in una famiglia mafiosa, il padre Luigi, infatti, era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi ed il cognato del ...

Salvini contestato a Salerno - lui sfotte Così : “Vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza - non avete voglia di lavorare” : Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre ...

May Così Tante non è stato un evento-ripicca ma un messaggio forte e chiaro : Quello della canzone al femminile, svoltosi il Primo Maggio sul palco dell’Angelo May, non è stato un concerto “contro” quello di San Giovanni, pure iniziato e concluso tra polemiche per la scelta degli artisti e la mancanza di donne. Non è stata una ripicca per l’esclusione della canzone d’autore al femminile ma un segnale, per la verità preciso e forte. Con buona pace delle classifiche, delle mode musicali e dei piccoli e grandi “divi” del ...

A Vallelunga debutta il trofeo a zero emissioni firmato Smart : correre non è mai stato Così facile : Il fine settimana del 4 e 5 maggio, sul tracciato di Vallelunga, prende il via la seconda edizione del trofeo Smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico Sabato 4 e domenica 5 maggio, il tracciato Capitolino di Vallelunga ospita la prima delle sei gare della Smart EQ fortwo e-cup 2019, che da questa stagione assume la titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport: una novità che sottolinea anche il ...