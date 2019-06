Corruzione | Tribunale Caltanissetta | ' colonnello Gdf Orfanello spregiudicato e pericoloso'

Torino - condanna definitiva ex presidente del Tribunale di Sanremo e di Imperia. 5 anni e 6 mesi per peculato e Corruzione : La Corte di Cassazione conferma la condanna in appello a cinque anni e sei mesi di reclusione per peculato e corruzione all’ex presidente del Tribunale di Sanremo e di Imperia, Gianfranco Boccalatte. La sentenza, ora definitiva, è stata pronunciata dalla Cassazione al termine di un processo avviato nel 2011 e tenutosi a Torino. L’ex magistrato è stato ritenuto responsabile di peculato e corruzione, mentre è stato prosciolto dalle accuse di ...