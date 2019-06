Corruzione | sistema Montante | colonnello Gdf Orfanello dai domiciliari al carcere

Corruzione : Sistema Montante - Musumeci sentito dalla Procura di Caltanissetta : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, come apprende l'Adnkronos, è al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, per essere sentito, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine sul 'Sistema Montante'. Musumeci è arrivato da solo, senza lega

Corruzione : 'Sistema Montante' - acquisiti verbali pentito Di Francesco : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il pentito di mafia Dario Di Francesco non ha deposto al processo sul cosiddetto 'Sistema Montante' di Caltanissetta, perché il tribunale ha acquisito le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, come richiesto dalla difesa. Anche nella scorsa udienza furono acquis

“Corruzione per rilasciare cittadinanza” a Roma : 6 arresti - 19 indagati. Al vertice del sistema una dipendente del Viminale : Un sistema corruttivo per rilasciare la cittadinanza italiana: sei persone arrestate, 19 indagate in tutto. Questo il risultato dell’operazione coordinata dalla Procura di Roma e condatta dagli investigatori della Polizia postale. Sono più di 1500 le pratiche di cittadinanza sospette. Per gli stranieri che avevano ottenuto lo status di cittadino pur non avendone i requisiti, sono già stati firmati i primi decreti di revoca da parte del ...

Corruzione : niente pentiti in aula - al processo 'Sistema Montante' acquisiti i verbali : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Salta la testimonianza in aula dei tre collaboratori di giustizia Ciro Vara, Aldo Riggi e Carmelo Barbieri, che oggi avrebbero dovuto deporre al all'udienza del processo con rito ordinario sul 'Sistema Montante" che si celebra a Caltanissetta. A chiederlo sono stati i

Chiusa l'inchiesta "Do ut des" : tutti gli indagati e le accuse Aosta - Le investigazioni su un "sistema" di Corruzione con Valtournenche ... : Carabinieri e Procura l'avevano battezzata "Do ut des", cioè "Io do affinché tu dia" , a simboleggiare le dinamiche corruttive scoperchiate dall'indagine, con la Valtournenche come "epicentro". Era ...

Visco : "Corruzione minaccia stabilità del sistema bancario" : La corruzione è un male che riguarda da vicino anche il mondo bancario e ne minaccia la stabilità . Sono le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'apertura dei lavori all'...

Corruzione : pm processo Montante - 'raccomandazione elevata a sistema' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "La raccomandazione elevata a sistema". Sono le parole usate dal pm Stefano Luciani durante la requisitoria al processo all'ex presidente degli industriali della Sicilia Antonello Montante, accusato di Corruzione, per il quale la Procura di Caltanissetta ha chiesto la